Что происходит на газовом рынке Европы в 2021 году? (фотогалерея)

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

Eugal: газ в Германии не задержится

Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.