Что происходит на газовом рынке Европы в 2021 году? (фотогалерея)

Недостроенный "Северный поток - 2", новые конкуренты в южных странах ЕС и на Балтике, растущие продажи российского СПГ. О проектах и проблемах "Газпрома" - в фотогалерее DW.
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