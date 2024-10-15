Суд в Чите отпустил на войну вагнеровца, изрезавшего женщину

Осужденный на 22 года за убийство был освобожден, нанявшись в ЧВК "Вагнер". Вернувшись с войны, он напал на женщину, нанеся ей сильные раны. Он избежал суда, заключив контракт о военной службе.

Суд в Чите приостановил уголовное дело против бывшего наемника ЧВК "Вагнер", который, вернувшись с войны в Украине, в апреле 2024 года пытался убить местную жительницу. В сообщении пресс-службы суда, обнародованном во вторник, 15 октября, указывается, что производство по обвинению в покушении на убийство и разбойном нападении приостановлено, вопреки возражениям пострадавшей, в связи с тем, что обвиняемый "в период мобилизации заключил контракт о прохождении военной службы".

Приостановить дело просил начальник пункта отбора на военную службу, который ссылался на новые законы, разрешающие отпускать подсудимых на войну в Украине, которые в начале октября подписал президент РФ Владимир Путин.

Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда и передали представителю министерства обороны, сообщили в Черновском районном суде Читы.

В пресс-релизе также отмечается, что в 2014 году обвиняемый был осужден Забайкальским краевым судом за убийство двух человек, изнасилование и покушение на убийство и приговорен к 22 годам лишения свободы, а позднее воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер". Женщина, которую в апреле вернувшийся с войны бывший вагнеровец изрезал в области груди, живота, рук и ног, выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред, указали в суде.

В начале октября Путин подписал два закона, согласно которым подсудимые могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они призваны на военную службу или заключили контракт с Минобороны "в период мобилизации или военного времени".