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Суд в ЦАР выдал ордер на арест экс-президента

Анастасия Аринушкина
1 мая 2024 г.

В отношении Франсуа Бозизе ведется расследование о возможной причастности к преступлениям против человечности.

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Экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе (фото из архива)
Экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе (фото из архива)Фото: Florent Vergenes/AFP

Специальный уголовный суд (CPS) Центральноафриканской Республики (ЦАР) выдал международный ордер на арест экс-президента страны Франсуа Бозизе. Об этом во вторник, 39 апреля, пишет агентство AFP. В отношении Бозизе ведется расследование о возможной причастности к преступлениям против человечности.

Предполагается, что президентская гвардия Бозизе совершила эти преступления в период с 2009 по 2013 год в тюрьме и в центре военной подготовки в городе Босембеле. Как отмечается в сообщении суда, против Бозизе имеются "серьезные и последовательные доказательства", которые доказывают его "уголовную ответственность".

В Специальный уголовный суд входят центральноафриканские и международные судьи. К их задачам относится расследование и вынесение приговоров по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенным в ЦАР с 2003 года, когда в результате госпереворота Бозизе пришел к власти. Он занимал пост президента до 2013 года, когда в свою очередь был свергнут мусульманской группировкой "Селека". До марта 2023 года 77-летний президент жил в изгнании в Чаде, откуда позже уехал в Гвинею-Бисау.

Многослойный конфликт в ЦАР

Центральноафриканская Республика включена ООН в список наименее развитых стран мира. Многослойный конфликт тлеет в стране со времен гражданской войны 2012 года. ЦАР страдает от насилия со стороны повстанческих группировок и сражений за ресурсы, включая золото и алмазы.

 

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