 Власти ЦАР признали преступления своих войск и их ″советников″ из РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.10.2021

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Мир

Власти ЦАР признали преступления своих войск и их "советников" из РФ

Права человека в ЦАР нарушают правительственные войска и российские "советники", но чаще всего - повстанцы, утверждает министр юстиции страны. Он призвал привлечь к ответственности и солдат миссии ООН.

Инструктор из созданной россиянами компании Sewa Security Services

Инструктор из созданной россиянами компании Sewa Security Services

Правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) признало, что в ходе наступления на повстанцев права человека нарушали как правительственные войска, так и российские "военные советники". "Люди, ответственные за эти инциденты, делятся на три категории, не считая миротворцев ООН", заявил в пятницу, 1 октября, министр юстиции страны Арно Джубайе-Абазене.

Две из этих категорий, по его словам, - силы безопасности ЦАР и их "российские инструкторы", но наибольшую часть ответственности Джубайе-Абазене возложил на повстанцев. Кроме того, министр уверяет, что акты насилия также совершали солдаты Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

Министр утверждает, что центральноафриканских военнослужащих, совершивших преступления, уже преследуют по закону. Что касается "голубых касок", замеченных в нарушениях, то привлечь их к ответственности Арно Джубайе-Абазене призвал правительства соответствующих стран .

ООН обвинила российских наемников

В конце марта группа экспертов ООН обвинила российских наемников в серьезных нарушениях прав человека в ЦАР. В их докладе говорилось о казнях, пытках во время допросов, произвольных арестах и изгнании гражданского населения. Эксперты указали, что речь идет об участии ЧВК Вагнера, а также охранных фирм Sewa Security Services и Lobaye Invest Sarlu на стороне правительственных сил в боестолкновениях с вооруженными формированиями, вспыхнувших после президентских выборов в ЦАР в декабре 2020 года. Кроме того, россияне "в какой-то степени" используются размещенными в стране миротворческими подразделениями ООН, указывалось в докладе. После его публикации глава государства Фостен-Арканж Туадера распорядился провести собственное расследование.

До сих пор Москва признавала присутствие ЦАР лишь 1135 "невооруженных военных советников". По многочисленным свидетельствам, опубликованным в СМИ, в стране также действуют частные военные компании, руководимые из России, в том числе ЧВК Вагнера, которую масс-медиа связывают российский бизнесменом Евгением Пригожиным. Однако в МИД РФ ранее неоднократно отказывались комментировать наличие в стране российских наемников и частных военных компаний.

В 2018 году в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, работавшие над фильмом о присутствии в стране ЧВК Вагнера.

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    Автор: Андрей Гурков


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