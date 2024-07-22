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Берлинский суд отправил в тюрьму диссидента из РФ

Владимир Есипов Берлин
22 июля 2024 г.

В берлинском суде был оглашен приговор гражданину РФ Дмитрию Баграшу по обвинению в попытке поджога здания, где живут сотрудники РИА "Новости". Судья при этом заметил, что разделяет политические взгляды подсудимого.

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Дмитрий Баграш на одной из протестных акций у здания посольства РФ в Берлине
Дмитрий Баграш на одной из протестных акций у здания посольства РФ в Берлине (фото из архива)Фото: Vladimir Esipov/DW

Земельный суд Берлина, в понедельник, 22 июля поставил точку в деле российского диссидента Дмитрия Баграша, которому было предъявлено обвинение прокуратуры по четырем эпизодам, главный из которых - попытка поджога здания в западной части Берлина, где проживают сотрудники РИА "Новости". Три других эпизода обвинения связаны с мошенничеством при получении государственной финансовой помощи для малого бизнеса в начале пандемии коронавируса, а также с незаконным подключением к городским сетям электро- и газоснабжения. В результате подусдимый был приговорен к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы. 

В своей речи председательствующий на процессе судья Томас Грос (Thomas Groß) заявил, что он разделяет политические взгляды подсудимого в отношении ситуации в России, и даже напомнил о том, как 2 марта 2022 года, спустя неделю после начала войны в Украине, объявил на своем судебном процессе минуту молчания в память о погибших украинцах. Однако процесс по делу о попытке поджога жилого дома в Берлине - уголовный, а не политический, подчеркнул судья. 

Суть дела 

Суд установил, что в ночь на 24 апреля 2022 года Дмитрий Баграш разместил возле дома сотрудников РИА "Новости" в Берлине самодельное зажигательное устройство. Его обнаружили две недели спустя, 6 мая 2022 года. В тот день неизвестный бросил в здание РИА "Новости" бутылку и разбил окно, в ответ кто-то из соседей вызвал полицию. Патруль осмотрел дом и нашел канистру с проводами, похожую на самодельное зажигательное устройство. Полиция Берлинасообщила об этом инциденте 7 мая. 

Через полгода, в середине декабря 2022-го, по подозрению в попытке поджога был задержан Дмитрий Баграш. 56-летний обвиняемый был хорошо известен среди тех, кто причисляет себя к сторонникам российской оппозиции в Берлине. Он был инициатором нескольких громких уличных акций с критикой российских властей и Владимира Путина лично. Он устраивал фотовыставки прямо напротив посольства России в Берлине, организовывал протестный лагерь рядом с Бранденбургскими воротами и возле ведомства федерального канцлера Германии. 

Реакция посольства РФ на попытку поджога

На следующий день после обнаружения попытки поджога, 7 мая 2022 года, посольство России в ФРГ заявило о предотвращении "вероятной попытки теракта против российских журналистов и членов их семей". 

В пресс-релизе дипломатическое представительство РФ утверждало, что инцидент может быть напрямую связан с "развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды". В связи с происшествием посольство РФ направило ноту в министерство иностранных дел ФРГ.

Новые обвинения в ходе следствия

В ходе расследования против оппозиционера добавились обвинения в мошенничестве при получении финансовой помощи от государства во время эпидемии коронавируса (на общую сумму 14 000 евро), а также в подключении к электросети и газоснабжению в обход счетчиков.

Как сказала пресс-секретарь суда Лиза Яни (Lisa Jani), суд установил, что обвиняемый был политическим активистом и хотел продемонстрировать свое отношение к журналистам, верным режиму. "Он писал в социальных сетях, что хочет отправить их всех в ад, и что у них под ногами должна гореть земля, и поэтому он установил это устройство в доме, где они живут. 

И хотя устройство не сработало, по мнению суда, обвиняемый исходил из того, что оно сработает. И поэтому ему вынесен обвинительный приговор, сказала Лиза Яни.

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