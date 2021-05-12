Суд сократил срок ареста экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана до одних суток

Свердловский областной суд уменьшил с девяти до одних суток срок административного ареста, назначенного бывшему мэру города Евгению Ройзману. Общественный деятель должен выйти на свободу в ближайшие часы, сообщила его адвокат Юлия Федотова в четверг, 13 мая.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга днем ранее признал Ройзмана виновным в организации акций 31 января и 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Полиция ранее составила в отношении экс-градоначальника три протокола по статьям об организации несогласованной акции и нарушении порядка проведения митинга. Сам Ройзман подчеркнул, что не был организатором мероприятий и не призывал к участию в них.

Преследование Навального и его структур в России

Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". 23 и 31 января во многих городах РФ прошли акции в поддежку политика. Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Навальный был помещен в исправительную колонию во Владимирской области, где более 3 недель держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. По всей России 21 апреля прошли массовые акции с требованием освободить оппозиционера. Незадолго до акции прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими организациями штабы Навального, а также основанный им Фонд борьбы с коррупцией и сменивший его как юрлицо Фонд защиты прав граждан. Мосгорсуд приостановил деятельность этих организаций до вынесения окончательного решения.

Евросоюз, США, Великобритания и страны Балтии призывали российские власти обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад настаивает на немедленном и безоговорочном освобождении Навального и полном расследовании его отравления.

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