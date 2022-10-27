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Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей ЛавровФото: MAZEN MAHDI/AFP via Getty Images
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Суд постановил удалить видео команды Навального о Лаврове

Олег Соколенко
1 ч. назад

Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам, потребовав от них удалить расследование о министре иностранных дел Сергее Лаврове.

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Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальномуего соратникам Георгию Албурову и Марии Певчих, а также изданию The Insider и еще двум СМИ, касающийся расследования Команды Навального о главе МИД РФ Сергее Лаврове. Об этом агентству РБК сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников в среду, 26 октября.

Дерипаска требует от команды Навального удалить ролик с результатами расследования из YouTube-канала оппозиционера. СМИ, указанные в иске, теперь должны признать опубликованные сведения, "порочащие" Лаврова, "не соответствующими действительности", разместить опровержения в форме информации о судебном решении и удалить из открытого доступа фотографию, "незаконное использование которой является вмешательством в частную жизнь" бизнесмена, заявил адвокат.

Telegram-канал соратников Навального "Сирена" со ссылкой на руководителя юротдела ФБК Вячеслава Гимади написал, что ролик о Лаврове предписано удалить в течение 10 дней, а фотографию Дерипаски - в течение месяца. В случае отказа ответчикам будет начисляться неустойка в размере 50 тысяч рублей за каждый день задержки, уточнил адвокат Мельников.

Команда Навального узнала, что связывает Лаврова и Дерипаску

Расследование команды Навального "Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров" было опубликовано в сентябре 2021 года. В ролике рассказывалось, что близкая знакомая главы российского МИДа Светлана Полякова  и ее родственники неоднократно пользовались частными самолетами и заграничной недвижимостью Дерипаски. Взамен Лавров лоббировал интересы бизнесмена, утверждали соратники Навального.

Фотографию, которую требует удалить суд, The Insider и другие издания опубликовали в апреле 2022 года. На снимке Лавров запечатлен вместе с Поляковой и Дерипаской во время своего официального визита в Японию в 2018 году.

Иск Дерипаски по этому поводу был подан в августе 2022 года.

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