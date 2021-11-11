Суд в Москве обязал Навального опровергнуть слова о Дерипаске

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к Алексею Навальному, признав сведения о Дерипаске, распространенные российским оппозиционным политиком, не соответствующими действительности. Навальный обязан удалить информацию о Дерипаске, а также опубликовать в газете "Коммерсант" опровержение. Сообщение об этом появилось в четверг, 11 ноября, на официальном сайте суда.

Иск от "гражданина Дерипаско"

В картотеке суда фамилия истца указана как "Дерипаско", но речь идет именно об Олеге Владимировиче Дерипаске, объяснил ранее его адвокат Алексей Мельников. Хотя в настоящее время Алексей Навальный находится в колонии, он может выполнить решение административного суда через своих доверенных лиц, заявил Мельников "Интерфаксу". По словам адвоката, "если Навальный после вступления решения в законную силу не исполнит его, он будет подвергнут штрафу в размере 50 тысяч рублей в день за каждый день просрочки".



Олег Дерипаска подал иск в суд 3 марта 2020 года. Поводом стала трансляция Навального на канале YouTube от 28 ноября 2019 года, в ходе которой он упоминал Дерипаску. Адвокат Мельников тогда заявил, что бизнесмен намерен потребовать от Навального опровергнуть "ложные обвинения о попытке Дерипаски "незаконно" воспользоваться "поддержкой государства на нерыночных условиях".

Расследование о Насте Рыбке

В 2018 году основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждалось, что российский вице-премьер и глава аппарата правительства Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски в сопровождении гражданки Беларуси, "охотницы на мужчин" Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка. Расследователи привели в доказательство фотографии с яхты, сделанные девушкой.

После выхода расследования миллиардер потребовал прекратить распространение "лживых обвинений" и подал в суд на Рыбку и ее "секс-тренера" Александра Кириллова (Алекса Лесли). В 2018 году суд частично удовлетворил его иск, взыскав с каждого из ответчиков по 500 тысяч рублей. На ФБК тогда Дерипаска в суд не подавал.

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