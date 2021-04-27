 Заседание по иску Навального к СИЗО ″Матросская тишина″ перенесено | Новости из Германии о России | DW | 22.06.2021

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Россия

Заседание по иску Навального к СИЗО "Матросская тишина" перенесено

Заседание перенесено в связи с ходатайством истца, который потребовал предоставить запись заседания комиссии, поставившей оппозиционера на профилактический учет.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Преображенский районный суд Москвы перенес на 25 июня заседание по административному иску оппозиционера Алексея Навального к следственному изолятору (СИЗО) № 1 "Матросская тишина", который признал политика склонным к побегу. Об этом во вторник, 22 июня, сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя. По ее словам, было удовлетворено требование истца предоставить запись заседания комиссии СИЗО, поставившей оппозиционера на профилактический учет.

Навальный участвовал в слушаниях по видеосвязи из колонии. По словам адвоката Вадима Кобзева, его подзащитному до сих пор неясны причины решения комиссии. Заседание 22 июня проходило в закрытом для СМИ режиме в связи с пандемией.

Иск к колонии в Покрове был отклонен

Алексей Навальный находился в СИЗО "Матросская тишина" до этапирования в колонию. Ранее, 2 июня, Петушинский суд во Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии № 2 в Покрове (ИК-2).

В конце марта оппозиционер сообщил, что его объявили "склонным к побегу", в связи с чем подвергают "пытке бессонницей": ночью сотрудники ИК-2 каждый час будили Навального для проверки. Политик настаивал на отсутствии причин для постановки на учет и указывал на нарушение его права на непрерывный сон.

Голодовка Навального из-за недопуска врачей

17 января Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. 15 марта он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки.

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