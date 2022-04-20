Суд отклонил жалобу "Эха Москвы" на блокировку сайта

Таганский суд Москвы отклонил иск радиостанции "Эхо Москвы" с просьбой признать незаконным решение о блокировке сайта и отключении радиостанции, сообщила пресс-служба суда в среду, 20 апреля.

В ходе судебного заседания представитель Генпрокуратуры РФ пояснил, что претензии его ведомства относятся лишь к интернет-сайту "Эха Москвы", упоминаний самой радиостанции, по его словам, в требованиях не было. Представитель уточнил, что прокуратура усмотрела на сайте "Эха Москвы" систематическое "размещение фейков о спецоперации ВС РФ и призывов к несогласованным митингам", после чего направили соответствующий запрос в Роскомнадзор.

Бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что решение Таганского суда будет оспорено в апелляционной инстанции. "Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами", - написал он в своем Telegram-канале.

Отключение "Эха Москвы"

В начале марта радиостанция "Эхо Москвы" была отключена от эфирного вещания, по требованию Генпрокуратуры был также заблокирован сайт радиостанции.

Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к "Эху Москвы" и телеканалу "Дождь".

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Что стало с признанными "иноагентами" НКО С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода". Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель

