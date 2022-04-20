 Суд отклонил жалобу ″Эха Москвы″ на блокировку сайта | Новости из Германии о России | DW | 20.04.2022

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Россия

Суд отклонил жалобу "Эха Москвы" на блокировку сайта

Экс-главред "Эха Москвы" Венедиктов оспорит решение суда в апелляционной инстанции. Прокуратура усмотрела на сайте "Эха Москвы" систематическое "размещение фейков" о войне России в Украине.

В студии Эха Москвы

Таганский суд Москвы отклонил иск радиостанции "Эхо Москвы" с просьбой признать незаконным решение о блокировке сайта и отключении радиостанции, сообщила пресс-служба суда в среду, 20 апреля.

В ходе судебного заседания представитель Генпрокуратуры РФ пояснил, что претензии его ведомства относятся лишь к интернет-сайту "Эха Москвы", упоминаний самой радиостанции, по его словам, в требованиях не было. Представитель уточнил, что прокуратура усмотрела на сайте "Эха Москвы" систематическое "размещение фейков о спецоперации ВС РФ и призывов к несогласованным митингам", после чего направили соответствующий запрос в Роскомнадзор.

Бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что решение Таганского суда будет оспорено в апелляционной инстанции. "Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами", - написал он в своем Telegram-канале.

Отключение "Эха Москвы"

В начале марта радиостанция "Эхо Москвы" была отключена от эфирного вещания, по требованию Генпрокуратуры был также заблокирован сайт радиостанции.

Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к "Эху Москвы" и телеканалу "Дождь". 

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 05:16

Почему ликвидирована радиостанция "Эхо Москвы" (03.03.2022)

 

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