 ″Эхо Москвы″ удалило сайт и все аккаунты в соцсетях | Новости из Германии о России | DW | 04.03.2022

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Россия

"Эхо Москвы" удалило сайт и все аккаунты в соцсетях

После отключения от эфира в России совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиоканал и сайт.

Офис радиоканала Эхо Москвы в столице России

Офис радиоканала "Эхо Москвы" в столице России

Радиостанция "Эхо Москвы" сообщила в пятницу, 4 марта, что в связи с ее ликвидацией вынуждена "удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт".

По словам главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, департамент имущества Москвы решил разорвать договор аренды помещения, а интернет-провайдеры получили уведомление о разрыве договора от "Газпром-медиа", мажоритарного акционера радиостанции.

Ранее Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что руководство "Эха Москвы" обсуждает с радиостанциями вопрос трудоустройства журналистов. Каждый отдельный случай планируется рассматривать в индивидуальном порядке.

Вслед за объявлением об отключении аккаунтов YouTube-канал "Эха Москвы", который еще продолжал вещание после блокировки сайта и ликвидации радиоканала, перестал открываться.

Блокировка сайтов "Эха Москвы" и "Дождя"

1 марта Роскомнадзор заблокировал сайты радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" из-за освещения войны против Украины, не устраивающего российские власти. Генпрокуратура РФ обвинила оба СМИ в распространении "ложной информации" о сущности и форме российского военного вторжения в Украину, способах ведения боевых действий, потерях в рядах российской армии, обстрелах украинских городов, жертвах среди гражданского населения, а также в "призывах к организации массовых мероприятий" в России.

После этого совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиоканал и сайт, а "Дождь" временно приостановил работу. Роскомнадзор также потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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