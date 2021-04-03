Суд оштрафовал главу "Альянса врачей" за акцию перед колонией в Покрове

Петушинский районный суд Владимирской области вынес обвинительный приговор по административному делу в отношении главы независимого профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой за акцию у исправительной колонии в Покрове, где отбывает наказание политик Алексей Навальный. В понедельник, 12 апреля, Васильевой назначен штраф в размере 180 тысяч рублей, пишет "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Михаила Арсеньева.

Васильева признана виновной по статье о создающем помехи массовом пребывании граждан на территориях, прилегающих к исправительным учреждениям. "Суд посчитал, что она организовала мероприятие у ИК-2, тем самым мешала движению спецтехники. Мы не согласны с таким решением, будем обжаловать", - цитирует издание слова адвоката.

В команде Навального заявили, что врачи оштрафованы за попытку оказать медицинскую помощь, "хотя штрафовать надо администрацию ИК-2, которая эту помощь предоставлять отказывается".

Акция возле колонии в Покрове

Анастасия Васильева была задержана 6 апреля возле исправительной колонии № 2 в Покрове вместе с еще несколькими людьми в медицинских халатах и журналистами, в том числе корреспондентом CNN Мэттью Чэнсом. Сторонники Навального, включая медиков из "Альянса врачей", за несколько дней до этого анонсировали акцию с требованиями предоставить оппозиционеру квалифицированную врачебную помощь. Команда Васильевой заявила, что ее цель в Покрове - "не протестовать", а "спасать" Навального. В исправительное учреждение главу профсоюза врачей не пустили.

Ранее Васильева несколько раз безуспешно пыталась дозвониться до заместителя начальника и администрации колонии, а также написала им письмо с требованием разрешить ей посетить учреждение и произвести медосмотр Навального. Анастасия Васильева также является фигурантом так называемого "санитарного" дела. Ранее Мосгорсуд изменил ей домашний арест на запрет определенных действий.

Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. Его соратники и адвокаты заявляют об ухудшении состояния здоровья политика и невозможности передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники оппозиционера сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.

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