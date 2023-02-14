Суд не удовлетворил иск экоактивистов против Volkswagen

Экоактивисты при поддержке Greenpeace требовали от автоконцерна VW остановить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Суд постановил, что они должны смириться с вредными выхлопами.

Земельный суд в Брауншвайге отказался удовлетворить иск экоактивистов и организации Greenpeace против концерна Volkswagen. Об этом в Greenpeace сообщили во вторник, 14 февраля, ссылаясь на решение суда.

Экоактивисты требовали от автоконцерна реализовать на практике решение Федерального конституционного суда Германии от 2021 года, согласно которому будущие поколения имеют право на защиту климата. В частности, от Volkswagen требовали к 2030 году остановить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Суд признал правомерность требований активистов, однако те, по мнению суда, обратились с ними не по адресу. Защита таких основополагающих прав, как право на собственность, свободу и здоровье, осуществляется во взаимоотношении между гражданами и государством, а не частной компанией, которой является Volkswagen, цитирует NDR председателя суда. Поэтому активистам придется смириться с производством Volkswagen и выхлопами вредных веществ.

В то же время Greenpeace не оставляет попыток добиться от Volkswаgen прекращения использования двигателей внутреннего сгорания в своих автомобилях. Следующая попытка будет предпринята 24 февраля, когда суд в Детмольде огласит решение по иску фермера, который - также при поддержке Greenpeace - требует от автоконцерна отказаться от этих типов двигателей.

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