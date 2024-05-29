Суд ЕС снял санкции с бизнесмена Ахмедова

Санкции против Фархада Ахмедова были введены в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Суд Европейского Союза в Люксембурге аннулировал решение Совета ЕС ввести санкции против мультимиллиардера Фархада Ахмедова в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Помимо этого суд в среду, 29 мая, отменил решения Совета ЕС о продлении этих ограничительных мер вплоть до 13 марта 2023 года. Между тем уже в сентябре 2023 года Совет ЕС решил не продлевать санкции в отношении Ахмедова.

Гражданин России и Азербайджана Фархад Ахмедов был внесен в индивидуальные санкционные списки Евросоюза 8 апреля 2022 года в рамках санкционного режима за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им.

"Фархад Ахмедов - российский бизнесмен, деятельность которого связана с энергетическим сектором и российской местной политикой. Он основал компанию Tansley Trading, которая поставляла оборудование российским газодобывающим компаниям, стал миноритарным акционером нефтегазовой компании Nortgas в Сибири, а также председателем совета директоров Bechtel Energy. Он близок к Кремлю и является ведущим бизнесменом, участвующим в секторах экономики, которые обеспечивают значительный доход правительству Российской Федерации", - сказано в официальном журнале ЕС, опубликованном в тот день.

Одновременно Суд ЕС 29 мая оставил в силе санкции в отношении президента компании Marathon Group россиянина Александра Винокурова и белорусской компании "Белавиа".