Суд ЕС оставил под санкциями Дерипаску и два банка

Олегу Дерипаске и двум российским банкам не удалось добиться снятия санкций Евросоюза за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 18 декабря, отклонил иски российского бизнесмена Олега Дерипаски, Росбанка и Тинькофф-банка, оспаривавших санкции, введенные против них в связи с агрессией России в Украине.

Все три апелляции были отклонены по всем пунктам, включая требование Дерипаски компенсировать ему моральный ущерб от санкций выплатой суммы в один миллион евро.

Олег Дерипаска в 2022 году подпал под санкции ЕС в рамках санкций за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а затем в 2024 - под санкции за обход предыдущих санкций и материальную поддержку российского правительства.

Ранее суд частично снял санкции с кузена Дерипаски

При этом 11 сентября Суд ЕС частично удовлетворил иск двоюродного брага Олега Дерипаски Павла Езубова. Как говорится в вердикте, он аннулировал решения Совета ЕС от сентября 2023 года о введении санкций в его отношении, однако отклонил его иск в той части, в которой он требует отмены ограничительных мер, введенных в сентябре 2022 года и марте 2023-го.

Росбанк и Тинькофф-банк предъявили суду ряд пунктов, среди которых отсутствие указания причин санкций, ошибка в оценке фактов, злоупотребление Советом ЕС своими полномочиями, нарушение принципа пропорциональности, нарушение принципа равенства и недискриминации и так далее.