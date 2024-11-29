Лишение "золотых паспортов" Кипра - плохой сигнал элите РФ

Президент Кипра Никос Христодулидис Фото: BONNIE CASH/UPI Photo/IMAGO

Новость о лишении нескольких десятков богатых людей "золотых паспортов" Кипра вполне можно назвать сенсацией. Для нейтрального островного государства фактическая продажа гражданства за инвестиции была до последнего времени серьезным источником дохода.

Неприятный сюрприз для Дерипаски и Гуцериева

То, что среди потерявших кипрские паспорта есть несколько хорошо известных граждан России, - еще более интересный факт. С 90-х годов прошлого столетия Кипр был стабильной базой для россиян с доходами, в том числе, для тех, кому не очень хотелось слишком подробно рассказывать об источниках их состояний. Теперь гражданства Кипра и связанных с этим преимуществ жизни и ведения бизнеса в Европейском Союзе лишились основатель "Русала" Олег Дерипаска, создатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев и бывший совладелец "Пробизнесбанка" Андрей Железняк.

До 2020 года назад года кипрское гражданство можно было купить даже людям с уголовным прошлым. В 2021 году этот факт подтвердило расследование, которое провели сотрудники катарского телеканала "Аль-Джазира". Власти в Никосии провели тогда проверку и чистку системы получения гражданства. С тех пор считалось: те, кому паспорта оставили - например, приобретший его в 2018 году Дерипаска, - это люди, законы Кипра не нарушившие. Согласно этим законам, причин аннулирования паспорта существует три: ложная или вводящая в заблуждение информация при подаче заявления, криминальное прошлое заявителя и несоблюдение условий натурализации. Получается, что всего немногим более месяца назад, когда был составлен список лишенных гражданства, кипрские власти вдруг вскрыли новые факты нарушения закона десятками иностранцев.

Из Никосии в Вашингтон с надеждой

Возможно, так. А возможно, в Никосии не стали бы поднимать эту тему, если бы не визит президента Кипра Никоса Христодулидиса в Вашингтон и его встреча с президентом Джо Байденом. На ней Христодулидис объявил о стремлении Кипра вступить в НАТО, тогда, "когда для этого будут благоприятные условия". Под условиями понимается согласие Турции, члена альянса с 1952 года.Турция оккупирует северную, населенную турками, часть Кипра с 1974 года. Там существует непризнанная никем, кроме Анкары, Турецкая республика Северного Кипра. До урегулирования всех вопросов, связанных с фактическим разделом острова на две части, турки обещают блокировать любые инициативы Никосии по вступлению в НАТО.

Президента Христодулидиса это не смущает. Он договаривается с американцами о масштабной программе перевооружения и боевой подготовки национальной гвардии Кипра, модернизации военной инфраструктуры и серьезном расширении присутствия США на одной из авиабаз. Сейчас там дислоцировано небольшое число военнослужащих и несколько самолетов. Их задача - возможная эвакуация иностранцев из Ливана в случае обострения ситуации там. При этом на территории страны уже есть две британские суверенные военные базы, а также находятся миротворцы ООН.

Кипрские власти также объявили о намерении вступить во все программы НАТО для стран, не входящих в альянс, прежде всего, в "Партнерство ради мира". Это серьезный разрыв с принципом нейтралитета, которому Никосия не стала изменять даже в 2022 году, после начала полномасштабной агрессии России против Украины. По сути, Христодулидис хочет превратить Кипр в главный опорный пункт НАТО в Восточном Средиземноморье и сделать страну членом альянса де-факто, пока не получается оформить это юридически.

Одной "прачечной" меньше

Причин изменения позиции Кипра несколько. Это и продолжающаяся масштабная программа перевооружения турецкой армии, и обострившаяся ситуация в регионе - следствие конфликта Израиля с Ираном и его прокси-союзниками, и предстоящее возвращение в Белый дом Дональда Трампа с его непредсказуемостью и декларируемым желанием дистанцироваться от европейских проблем. Греки-киприоты опасаются, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в этих условиях предпримет военную операцию против Кипра. Массированное присутствие США на острове даже без членства в альянсе серьезно страхует Кипр от такого поворота событий. Плюс, если Трамп сочтет Кипр "хорошим" союзником, то может захотеть и помочь в переговорах с турками об урегулировании полувекового конфликта.

Однако вступление в НАТО подразумевает выполнение не только военных, но и политических, и экономических условий. Страна, считавшаяся до последнего времени одной из главных "прачечных" грязных денег, в том числе российских, о надеждах войти в альянс может забыть. Аннулирование паспортов Дерипаски и других на фоне визита Никоса Христодулидиса в Вашингтон - очевидный сигнал Америке: ради членства в альянсе Кипр готов практически на все. По мере интеграции с НАТО будет нарастать и взаимодействие кипрских спецслужб с коллегами из США и других стран-союзников.

Для путинской элиты это плохая новость. Одной безопасной гаванью для коррупционных денег скоро может стать меньше.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook , в Telegram .

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.