Ряд стран осудил штурм Эквадором посольства Мексики в Кито

Штурм полицией Эквадора посольства Мексики в Кито, где укрывался получивший в Мексике политическое убежище экс-вице-президента Эквадора Хорхе Глас, вызвал резкую критику международного сообщества, в первую очередь, со стороны южноамериканских государств. Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в воскресенье, 7 апреля, что действия эквадорских властей были "явным нарушением Венской конвенции 1961 года".

"Я призываю к соблюдению международного дипломатического права", - написал он в соцсети X на испанском и английском языках.

Накануне нарушение неприкосновенности диппредставительства осудила также Организация американских государств.

Преследование Хорхе Гласа в Эквадоре

В 2017 году Хорхе Глас был приговорен на родине к восьми годам лишения свободы по обвинению в коррупции и взяточничестве в связи с заключением госконтрактов с бразильской строительной компанией Odebrecht. В 2022 году, однако, Глас был досрочно освобожден в связи с проблемами с безопасностью в эквадорских тюрьмах, напоминает dpa.

На фоне опасений нового судебного преследования с декабря 2023 года Глас скрывался на территории посольства Мексики в столице Эквадора. Статус политического беженца ему был предоставлен всего за несколько часов до штурма полицией диппредставительства вечером 5 апреля и его ареста. Перед этим правительство Мексики обратилось к властям Эквадора с просьбой дать Гласу возможность вылететь в Мехико.

Как сообщает испанская газета El País, эквадорские полицейские во время штурма мексиканского посольства грубо швырнули на пол его главу Роберто Кансеко, который пытался остановить их. По данным издания, Хорхе Глас сейчас находится в тюрьме строгого режима в городе Гуаякиль, расположенном в 250 километрах к юго-западу от столицы Эквадора Кито.

6 апреля Мексика заявила о разрыве дипломатических отношений с Эквадором.

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