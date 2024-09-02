Студентам в Германии не хватает денег на жизнь

По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, опубликованным к началу нового учебного года в немецких вузах, в прошлом году каждый второй немецкий студент, проживающий отдельно от родителей, ежемесячно располагал суммой менее 867 евро. Эта сумма в последние годы считалась необходимым минимумом для покрытия расходов на жизнь и учебу в Германии. Доход учащихся профучилищ в 2023 году в среднем составлял 1240 евро.

Для 41 процента студентов вузов основным источником доходов является подработка, треть финансов им обеспечивают родители или другие родственники. 15 процентов получают стипендию. Подработка - главный источник доходов и для 80 процентов учащихся профучилищ.

Более половины студенческих расходов уходит на аренду жилья

Ограниченные финансы в основном объясняются высокой стоимостью съемного жилья. Более половины регулярных расходов - 54 процента - приходятся на оплату аренды отдельной квартиры или комнаты в так называемой "студенческой коммуналке" (WG). В случае учащихся профучилищ это 42 процента. Для сравнения, в общем среди населения в ФРГ доля таких расходов составляет 25 процентов. "Выбор вуза все чаще зависит от того, может ли студент позволить себе аренду жилья в этом городе. Это новая форма социального отбора", - отмечает глава Немецкого общества по поддержке учащихся вузов Маттиас Анбул (Matthias Anbuhl).

"Ищу комнату для аренды" - объявление студентки в Мюнхене. Столица Баварии - самый дорогой студенческий город. Фото: Patrick Seeger/dpa/picture alliance

В прошедшем летнем семестре аренда комнаты в Кельне стоила примерно 560 евро в месяц. Самый дорогой город - Мюнхен, здесь такое жилье обходилось в 760 евро. В Берлине студенческая комната стоила около 650 евро. Это данные Института Мозеса Мендельсона (MMI), исследовавшего объявления на портале wg-gesucht.de в 90 немецких городах с большим числом студентов. Средняя стоимость аренды одной комнаты по Германии составляла 479 евро.

Каждый третий студент в Германии - под угрозой бедности

Более трети студентов университетов Федеральное статистическое ведомство ФРГ относит к категории населения, находящегося на пороге бедности. Среди учащихся профучилищ таковых 18 процентов. А если рассматривать только тех, кто проживает не с родителями, а снимает отдельную квартиру или комнату, то относительная бедность угрожает большинству в этой категории - 77 процентам.



При этом следует отметить, что речь идет именно об относительной бедности, которая определяется средними условиями жизни в обществе. К находящимся под угрозой бедности в Германии, как и в целом в ЕС, причисляют людей, располагающих менее 60 процентами медианного дохода всего населения. В 2023 году порог для одиноких лиц составлял 1314 евро нетто в месяц.

При этом лишь 12 процентов немецких студентов оформляют государственный беспроцентный кредит на образование BAföG, предназначенный для выходцев из малоимущих семей и тех, кто проходит профобучение. Его низкая популярность связана с большими бюрократическими трудностями и относительно невысокой суммой. С зимнего семестра 2024/2025, после очередной реформы BAföG, для студентов в возрасте от 25 до 30 лет максимальный размер ссуды на учебу в Германии составит 992 евро. Сумма, заложенная в BAföG на студенческое жилье, возрастет на 20 евро - до 380 евро, что несопоставимо с быстрым ростом цен на аренду недвижимости в Германии. Поэтому Немецкое общество по поддержке учащихся вузов призывает политиков предпринимать дальнейшие меры и сделать образовательный кредит более привлекательным и эффективным.