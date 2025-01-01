Стрельба в баре в Черногории: не менее 10 погибших

Мужчина открыл огонь в баре в черногорском городе Цетине. Убиты не менее 10 человек, еще несколько ранены. Преступник в бегах, его разыскивают. В Черногории объявлен трехдневный траур.

В историческом центре города Цетине в Черногории в среду, 1 января, мужчина открыл огонь в баре, а затем вышел на улицу и стал стрелять в прохожих. В результате погибли не менее 10 человек, сообщил министр внутренних дел страны Данило Саранович. По его словам, двое убитых - дети владельца заведения, который также погиб. Кроме того, несколько человек ранены.

По данным телеканала Vijesti TV, стрельбе предшествовала драка в баре. В полиции полагают, что причиной стрельбы была не мафиозная разборка, а обычный бытовой конфликт, передает агентство dpa. Стрелок ударился в бега, на его поимку брошены "все силы МВД", рассказал журналистам Саранович.

Правительство Черногории на экстренном телефонном совещании приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура. Премьер-министр страны Милойко Спаич в прямом телеэфире из медицинского центра назвал случившееся "ужасной трагедией".

Агентство dpa отмечает, что в Черногории и других балканских странах немало людей владеют огнестрельным оружием, не имея на него лицензии.

Цетине - древняя столица Черногории, население города составляет около 14 тысяч человек. В августе 2022 года вооруженный преступник расстрелял там десять человек, а затем сам был убит вооруженным прохожим.