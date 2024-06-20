Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против РФ

Страны Евросоюза после задержек, вызванных позицией Германии, согласовали новый пакет санкций против России из-за ее войны против Украины, сообщил Совет ЕС в четверг, 20 июня, в Брюсселе. Принятые меры призваны в первую очередь исключить обход уже действующих ограничений в отношении РФ, в результате которого российская военная промышленность по-прежнему имеет возможность получать западные технологии для производства вооружений для продолжения войны против Украины.

Впервые предусмотрено и ужесточений санкций ЕС против многомиллиардных сделок с российским сжиженным природным газом (СПГ). По словам дипломатов, планируется в числе прочего закрыть такие порты, как бельгийский Зебрюгге, для транспортировки российского СПГ в третьи страны. Это делается в надежде на то, что Россия из-за нехватки транспортных мощностей будет продавать меньше сжиженного газа и, следовательно, получать меньше денег для финансирования войны против Украины.

Задержки из-за позиции Германии

Новый пакет санкций был предложен Еврокомиссией еще в начале мая, но его согласование задерживалось в первую очередь из-за сомнений и пожеланий со стороны Германии. В последнее время создалось впечатление, что Германия превращается в новую Венгрию, заметил недавно один из чиновников ЕС, намекая на позицию правительства в Будапеште, которое в прошлом постоянно затрудняло принятие санкций против России.

По словам дипломатов, правительство ФРГ настаивало на смягчении планов по ужесточению мер, направленных на предотвращение обхода уже действующих санкционных ограничений в отношении РФ. Это, по всей видимости, было вызвано предостережениями от представителей немецкой экономики, опасающихся роста административных расходов и потерь в сфере оборота.

В то же время сторонники ужесточения санкций ссылались на оценки Еврокомиссии, согласно которым в Россию через дочерние компании по-прежнему поставляются подсанкционные товары на сотни миллионов евро. Конкретно речь идет о товарах, которые могут способствовать усилению российского оборонного сектора и силовых структур.

Компромиссное решение

Согласно согласованному ныне компромиссному варианту санкций, в отличие от первоначальных планов, ограничения не будет распространяться на дочерние компании. Изначально планировалось, что европейские экспортеры должны были в рамках контрактов запретить своим дочерним фирмам поставку в Россию уже проведенного через таможню ЕС целого перечня товаров, в том числе авиатехники, топлива для самолетных турбин, оружия и товаров высоких технологий, которые могут быть использованы в российских вооруженных силах.