Канцлер ФРГ: Берлин не блокирует санкции в отношении России

Олаф Шольц отверг сравнение Германии с Венгрией, настаивая на том, что Берлин не блокирует санкции в отношении РФ. По словам канцлера ФРГ, меры ЕС не должны мешать деятельности немецких компаний.

В споре вокруг нового пакета санкций в отношении России канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подтвердил позицию Берлина, настаивающего об отмене пункта об ответственности европейских компаний за нарушение штрафных мер. Однако Шольц отверг утверждения, что Германия препятствует принятию новых санкций. "Нет, мы не блокируем их", - заявил он в субботу, 15 июня, в интервью телеканалу ZDF в кулуарах саммита "Группы семи" (G7) на юге Италии.

По словам главы германского правительства, "интенсивная работа" над санкциями ведется совместно с другими участниками процесса и, в частности, в согласовании с представителями немецкой промышленности.

Олаф Шольц объяснил позицию властей в Берлине стремлением предоставить ориентированной на экспорт немецкой экономике возможность и впредь продолжать экспортировать в другие страны товары, которые не должны оказаться в России. В интервью телеканалу Welt канцлер заявил, что необходимы такие решения, которые не мешали бы деятельности компаний. "Это вопрос практический, а не принципиальный", - подчеркнул он.

Шольц: Германия - это не новая Венгрия

В то же время Шольц отверг сравнение Германии с Венгрией в вопросе принятия нового пакета санкций. Комментируя высказывание одного из чиновников ЕС о том, что "Германия - это новая Венгрия", которая ранее неоднократно блокировала принятие европейских санкций в отношении РФ и предоставление помощи Киеву, Олаф Шольц заявил, что "это красивая фраза, но полная чушь".

Накануне агентство Reuters сообщило, что из-за позиции Германии Европейский Союз не смог согласовать 14-й пакет санкций против России, в который, в частности, включен запрет на перевалку российского сжиженного природного газа и план привлечения к ответственности операторов ЕС за нарушение санкций их дочерними компаниями и партнерами в третьих странах. Возражения Берлина касались пункта об ответственности дочерних компаний из-за его потенциального влияния на промышленность ФРГ.

Ожидалось, что об утверждении новых санкций ЕС объявит перед началом саммита мира в Швейцарии по урегулированию войны в Украине. Следующее обсуждение штрафных мер в отношении России запланировано на 19 июня.