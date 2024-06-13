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Германия блокирует новые санкции ЕС против России

Кирилл Шестаков
13 июня 2024 г.

Правительство ФРГ противится принятию штрафных мер, призванных осложнить России обход уже существующих санкций, сообщили независимо друг от друга агентства dpa и AFP.

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Компрессорная станция для российского природного газа в Германии
Компрессорная станция для российского природного газа в Германии Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Правительство ФРГ затягивает переговоры о новом пакете санкций Евросоюза против России, которые должны были быть утверждены к началу саммита стран "Большой семерки". Об этом сообщили в четверг, 13 июня, независимо друг от друга агентства dpa и AFP со ссылкой на дипломатов в Брюсселе. Новый пакет призван помешать России обходить уже существующие ограничения, введенные за ее полномасштабное вторжение в Украину.

Источник dpa: Германия - "новая Венгрия"

По словам собеседников dpa, колебания Германии и ее просьбы внести изменения в текст документа являются "решающим фактором в задержке" последнего пакета санкций против России. "В последнее время складывается ощущение, что Германия - это новая Венгрия", - заявил один из дипломатов, имея в виду, что правительство Виктора Орбана неоднократно блокировало принятие европейских санкций против РФ и предоставление помощи Украине.

Пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС отказался комментировать ход переговоров, ответив на запрос dpa, что обсуждения носят конфиденциальный характер.

Берлин опасается ответственности для немецких компаний

По словам собеседников dpa, Берлин препятствует утверждению мер, направленных в основном на усложнение обхода уже существующих санкций против РФ.  В частности, ФРГ призывает ограничить или вообще отменить пункт о привлечении к ответственности дочерних компаний в случае нарушения санкций в отношении определенных товаров, поскольку в противном случае "немецкие компании могут быть привлечены к ответственности", указывает dpa.

Правительство ФРГ также считает излишними некоторые требования по отчетности и выступает за ослабление мер, ограничивающих использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) - российского аналога SWIFT.

Новый пакет санкций ЕС

Новые санкции ЕС призваны усложнить обход существующих ограничений Россией, которая продолжает импортировать западные технологии для производства оружия, применяемого в войне против Украины. Кроме того, ЕС планирует впервые ввести строгие санкции против российской отрасли по производству и транспортировке сжиженного природного газа (СПГ). В частности, Брюссель планирует запретить РФ использовать порты для транспортировки СПГ в третьи страны.

 

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