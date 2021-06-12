 Страны ″большой семерки″ готовят масштабную климатическую программу | Новости из Германии о Европе | DW | 13.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Страны "большой семерки" готовят масштабную климатическую программу

Страны G7 намерены ежегодно выделять бедным государствам по 100 млрд долларов на климатические проекты. Экологи Oxfam считают, что этого мало.

Смог над турецким Измиром

Смог над турецким Измиром

Страны "большой семерки" (G7) в субботу, 12 июня, достигли на проходящем в английском графстве Корнуолл саммите договоренности о выделении ежегодно 100 млрд долларов на финансирование проектов по защите климата в развивающихся странах. Соответствующее положение будет представлено в заключительной декларации саммита, сообщил представитель правительства Великобритании. Все семь участников встречи впервые согласовали план достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Климатическая, или углеродная, нейтральность означает, что объем опасных выбросов в атмосферу не превышает возможностей природы поглотить их. По сообщению Лондона, ожидается, что участники встречи выступят с заявлением о намерении сократить парниковые выбросы промышленных предприятий к 2030 году примерно на 50% по сравнению с уровнем 2010 года.  Среди других согласованных договоренностей в области защиты климата - отказ от угольной энергетики как только это представится возможным,  почти полное окончание прямой государственной добычи ископаемых энергоносителей за рубежом и постепенный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Несмотря на масштабность предлагаемых мер, по мнению экологов из международного объединения неправительственных организаций Oxfam, они являются недостаточными для реализации решений Парижского соглашения по климату. Страны "большой семерки" должны осознать свою большую вину в создании предпосылок для климатического кризиса, считает представитель Oxfam, Йорн Калински. Он призвал индустриальные страны "быстро и существенно сократить свое экономическое процветание", чтобы предоставить бедным странам большую свободу при реализации их климатической политики.

Смотрите также:

  • Работающая на буром угле электростанция Niederaußem вблизи Кёльна

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Закрытие угольных электростанций

    Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

  • Ветрогенераторы и солнечные батареи

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Развитие возобновляемой энергетики

    К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

  • Рисунок, объясняющий действие CO2-сертификатов

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Введение сертификатов на выбросы CO2

    Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

  • Мужчина заправляет автомобиль

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Повышение цен на топливо

    Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

  • Электромобиль на станции зарядки

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Стимулирование электромобильности

    Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:37

Падал черный снег, или Как жители Кузбасса страдают от грязного воздуха

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Грета Тунберг вызывает такую бурную реакцию в мире? (08.10.2019)  

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата? (20.09.20199)  

Также по теме

UK G7 2021 Cornwall | Biden, Merkel und Jan Hecker

Меркель и Байден на саммите G7 обсудили "Северный поток - 2" 12.06.2021

И для Германии, и для США важно, чтобы транзит газа из России через Украину сохранился с запуском "Северного потока - 2", заявила Ангела Меркель после беседы с Джо Байденом.

Heiko Maas, Bundesminister des Auswärtigen

Глава МИД ФРГ призвал страны G7 продемонстрировать РФ и КНР единство 11.06.2021

Странам "большой семерки" важно показать преимущества модели открытой экономики перед лицом Пекина и Москвы, считает министр иностранных дел Германии Хайко Мас.

G7-Gipfel in St Ives 2021

G7 объявит о глобальном инфраструктурном проекте в противовес Китаю 12.06.2021

План стран "семерки" будет реализован в противовес многотриллионной программе инвестиций КНР в Африке и Азии. На саммите G7 США будут добиваться осуждения применения в Китае принудительного труда.

Реклама

Самые читаемые

Родители Романа Протасевича просят помощи у Ангелы Меркель  

Наказать нельзя помиловать. Политзаключенных в Беларуси отпустят?  

Уволить несогласных. Как и почему в Беларуси изменили Трудовой кодекс  