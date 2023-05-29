Стороны конфликта в Судане продлили перемирие на пять дней

Армия и спецназ Судана договорились продлить перемирие на пять дней при посредничестве США и Саудовской Аравии. Заключенное 20 мая перемирие нарушалось, но позволило оказать гуманитарную помощь жителям страны.

Армия Судана и Силы быстрого реагирования (RSF) договорились продлить гуманитарное перемирие между ними еще на пять дней. Об этом международные посредники - США и Саудовская Аравия - сообщили в понедельник, 29 мая. Соглашение было достигнуто в тот же день незадолго до истечения срока действия предыдущей договоренности между сторонами.

Несмотря на это, после наступления темноты 29 мая в столице страны Хартуме были слышны звуки выстрелов, передало агентство AFP со ссылкой на местных жителей. Ранее сообщалось об уличных боях на севере Хартума, а также об артиллерийском обстреле на юге города.

В Судане - миллион внутренне перемещенных лиц

Перемирие между суданской армией и RSF, о котором было объявлено 20 мая, нарушалось, указывают международные посредники. Несмотря на это, частичное прекращение боев позволило доставить жителям пострадавших районов некоторое количество гуманитарной помощи. В частности, Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что ей удалось охватить помощью тысячи жителей Хартума.

Боевые действия между суданской армией и RSF продолжаются с 15 апреля. По данным Организации Объединенных Наций, в результате погибло уже не менее 1800 человек, ранены тысячи. Почти 350 000 суданцев бежали из страны, около миллиона стали внутренне перемещенными лицами. ООН предупредила о возможности гуманитарного кризиса в Восточной Африке.

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