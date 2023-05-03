В Судане договорились о семидневном прекращении огня

Быстро ухудшающаяся гуманитарная ситуация делает деэскалацию в Судане крайне необходимой, заявили в Джубе. Стороны конфликта договорились о режиме тишины с 4 по 11 мая.

Руководство армии Судана и противостоящих ей Сил быстрого реагирования договорились о семидневном прекращении огня с 4 по 11 мая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Южного Судана во вторник, 2 мая.

Договоренности достигнуты через несколько дней после того, как президент Южного Судана Салва Киир выступил в роли посредника, будучи представителем региональной организации - Межправительственного органа по вопросам развития (IGAD).

Быстро ухудшающаяся гуманитарная ситуация делает деэскалацию конфликта крайне необходимой, подчеркивалось в заявлении. С начала боевых действий 15 апреля несколько раз согласовывались 72-часовые соглашения о прекращении огня, однако в итоге фиксировались многочисленные нарушения.

ООН: Минимум 334 000 человек стали внутренне перемещенными лицами

В конце минувшей недели министерство здравоохранения сообщило о примерно 530 погибших и около 4600 раненых в результате столкновений. Однако реальные цифры могут быть гораздо выше, считают эксперты.

Между тем Международная организация ООН по миграции заявила, что по меньшей мере 334 000 человек стали внутренне перемещенными лицами в Судане с начала этой новой вспышки насилия.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Судану Фолькер Пертес (Volker Perthes) 1 мая заявил, что стороны конфликта в Судане дали согласие на отправку своих представителей на переговоры, возможно, - в Саудовскую Аравию.

Обострение конфликта в Судане

Конфликт в Судане между Абделем Фаттахом аль-Бурханом - главой Переходного суверенного совета, который де-факто является президентом страны, - и заместителем руководителя совета Мохаммедом Хамданом Дагало, возглавляющим Силы быстрого реагирования, резко обострился с 15 апреля. В конце апреля зарубежные государства начали эвакуировать своих граждан из страны.

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