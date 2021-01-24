Каспаров и Ходорковский требуют жестких санкций против окружения Путина

После массовых протестов в России против ареста известного оппозиционера Алексея Навального, его сторонники призвали Евросоюз ужесточить санкции против Москвы. Санкциям нужно подвергнуть олигархов и друзей президента Владимира Путина, заявил живущий в изгнании оппозиционер и бывший российский олигарх Михаил Ходорковский вечером в субботу, 23 января.

"Ведите на них (друзей Путина - Ред.) охоту, выслеживайте их денежные потоки", - призвал другой известный оппозиционер - экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Он указал, что Евросоюз должен воспользоваться санкционным инструментом, принятым в декабре в рамках борьбы против нарушений прав человека во всем мире.

Свои заявления они сделали после волны массовых протестов в поддержку Алексея Навального, задержанного сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". Оппозиционера обвинили в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше". По данным правозащитных организаций, акции солидарности с Навальным и другими политзаключенными прошли 23 января в 112 городах России.

Немецкие политики - о субботних протестных акциях в России

Эксперт германской партии "Союз 90/"зеленые" по Восточной Европе Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin) заявил, что на него произвел впечатление масштаб протестных акций в России. "Он свидетельствует о широко укорененной в российском народе солидарности с Алексеем Навальным. Хочется надеяться на то, что режим Путина будет воспринимать это как страхование жизни для Навального", - сказал немецкий политик.

Представитель Свободной демократической партии Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) раскритиковал временное задержание в ходе протестов супруги Навального Юлии, по его словам, фактически лишь за то, что она является членом семьи оппозиционера. В результате правительство России нарушило нормы и международного, и российского права, констатировал Ламбсдорфф.

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