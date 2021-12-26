 Столтенберг: Заседание Совета НАТО-Россия может состояться 12 января | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.12.2021

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Мир

Столтенберг: Заседание Совета НАТО-Россия может состояться 12 января

Йенс Столтенберг хотел бы провести заседание Совета НАТО-Россия 12 января, заявил представитель альянса. В Москве информацию о временных рамках пока не прокомментировали.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг (фото из архива)

Заседание Совета НАТО-Россия (СНР) может состояться 12 января 2022 года. Подобную дату озвучил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом заявил в субботу, 25 декабря, в Брюсселе представитель НАТО.

По его словам, Столтенберг находится в контакте с Россией по данному вопросу. Комментарий Москвы относительно возможных временных рамок пока не поступил.

В Брюсселе 12-13 января пройдет встреча Военного комитета (ВК) НАТО на уровне начальников штабов обороны государств - членов альянса. Комитет является основным источником военных рекомендаций для Североатлантического совета. ВК отвечает за перевод политических указаний в военное русло, а также за рекомендации по мерам, которые считаются необходимыми для обороны территории союзников.

Захарова: C форматом, модальностями и сроками предстоит определиться

Представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 24 декабря говорила, что Москва получила предложение Североатлантического альянса провести заседание СНР на уровне послов в январе и рассматривает его. "Мы подтверждаем готовность прямого диалога с НАТО по российскому проекту о договоренностях о гарантии безопасности России", - отметила она.

По словам Захаровой, с форматом, модальностями и сроками возможной встречи предстоит еще определиться. "Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты", - резюмировала она.

Переговоры на уровне Совета не проводились с июля 2019 года

Столтенберг 21 декабря говорил, что для обсуждения напряженной ситуации на границе Украины с Россией хотел бы созвать в начале следующего года заседание СНР. До этого переговоры в данном формате проходили в июле 2019 года. С тех пор все попытки назначить новую дату проваливались, в частности, поскольку в Кремле отказывались на уровне совета обсуждать ситуацию на востоке Украины, отмечали эксперты.

Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО

В середине декабря Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и предложила альянсу отказаться от ведения военных действий в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проекты договоров о безопасности, которые были направлены в Вашингтон и странам-членам НАТО. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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