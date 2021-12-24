Москва получила предложение о заседании Совета НАТО-Россия

Москва получила предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета НАТО-Россия (СНР) на уровне послов в январе и рассматривает его. Об этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во время брифинга в пятницу, 24 декабря.

"Мы получили такое предложение. Это я могу подтвердить", - подчеркнула Захарова, добавив, что инициатива изучается "в практическом плане". "Мы подтверждаем готовность прямого диалога с НАТО по российскому проекту о договоренностях о гарантии безопасности России", - отметила она.

По словам Захаровой, с форматом, модальностями и сроками возможной встречи предстоит еще определиться. "Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты", - резюмировала она.

Генсек НАТО настаивал на встрече СНР

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 21 декабря говорил, что для обсуждения напряженной ситуации на границе Украины с Россией хотел бы созвать в начале следующего года заседание СНР. До этого переговоры в данном формате проходили в июле 2019 года. С тех пор все попытки назначить новую дату проваливались, в частности, поскольку в Кремле отказывались на уровне совета обсуждать ситуацию на востоке Украины, отмечали эксперты.

Боррель: НАТО играет ключевую роль в обеспечении мира в Европе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 декабря подчеркнул, что считает "важным шагом" предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета НАТО-Россия в ответ на обнародование РФ двух проектов договоров, "затрагивающих архитектуру европейской безопасности". Документы адресованы соответственно Соединенным Штатам и членам Североатлантического альянса. "НАТО играет ключевую роль в обеспечении мира в Европе", - отметил в этой связи Боррель.

Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО

На минувшей неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и предложила альянсу отказаться от ведения военных действий в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проекты договоров о безопасности, которые были направлены в Вашингтон и странам-членам НАТО. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.

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