 Столтенберг пригласил Москву на заседание Совета НАТО - Россия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.06.2021

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Мир

Столтенберг пригласил Москву на заседание Совета НАТО - Россия

По словам генсека Североатлантического альянса, одной из тем обсуждения на Совете НАТО - Россия мог бы стать взаимный обмен информацией о военных маневрах.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву провести заседание Совета НАТО - Россия. Беседу с главой альянса публикует в понедельник, 7 июня, издание Die Welt. 

"Мы пригласили российское правительство на новую встречу более года назад, но положительного ответа не последовало", - указал Столтенберг. По его словам, вот уже на протяжении 19 месяцев встреч Совета не происходило.

"У нас много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов НАТО и России", - указал генсек. По его словам, мяч сейчас - на стороне Москвы. "Отношения НАТО и России за последнее время достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны", - подчеркнул он, добавив, что диалог - лучший способ преодоления напряженности.

Обмен информацией о военных маневрах

Генсек альянса уверен, что одной из возможных тем для обсуждения мог бы стать взаимный обмен информацией о военных маневрах "для предотвращения недопонимания и возможной эскалации". Другой темой было бы достижение "достаточной прозрачности" в военной активности каждой из сторон, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, подчеркнул Столтенберг.

Ранее, 18 мая, председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич выразил сожаление, что Москва не ответила на предложение альянса провести встречу Совета. Пич подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжает "стремиться к конструктивным отношениям с Россией". Он также добавил, что НАТО держит каналы связи с Москвой открытыми.

В последний раз Совет НАТО - Россия заседал в июле 2019 года. Пост представителя России при альянсе остается вакантным с января 2018 года, после того как занимавший эту должность Александр Грушко стал заместителем министра иностранных дел РФ.

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    Автор: Александра Елкина


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