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Йенс Столтенберг
Йенс СтолтенбергФото: Terje Bendiksby/NTB/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Столтенберг намерен уйти с поста главы НАТО осенью 2023 года

Евгений Жуков
1 ч. назад

Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО продлевался уже три раза и истекает осенью. По словам официальной представительницы альянса, он не намерен добиваться нового продления мандата.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собирается покинуть свой пост осенью 2023 года. Официальная представительница Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила в воскресенье, 12 февраля, в Брюсселе, что срок полномочий Столтенберга заканчивается к октябрю, "и он не намерен добиваться дальнейшего продления мандата".

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Столтенберг должен оставаться на своем посту до апреля 2024 года, когда будет отмечаться 75-я годовщина основания НАТО. По словам собеседника издания, 30 стран - членов НАТО неофициально договорились о продлении срока полномочий действующего генсека ради стабильности в руководстве альянса на фоне войны в Украине.

Йенс Столтенберг занимает пост главы НАТО с 2014 года, срок его полномочий продлевался уже трижды, в последний раз - в марте 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине, и истекает 30 сентября 2023 года.

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