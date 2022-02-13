Старый новый президент ФРГ: штрихи к портрету Франка-Вальтера Штайнмайера

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66-летний Франк-Вальтер Штайнмайер во второй раз избран на пост Федерального президента Германии. Он пользуется широкой поддержкой и политиков, и рядовых граждан ФРГ.
В конце мая 2021 года обычно сдержанный Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) объявил, что хочет снова баллотироваться на высший пост в государстве. "Я хочу сопровождать нашу страну на ее пути в будущее", - указал Штайнмайер. Он сказал, что Германия находится "на переломном этапе" в борьбе с пандемией, которая принесла стране "страдания и горе". Он хотел бы "помочь залечить эти раны", - подчеркнул Штайнмайер.
Он не захотел ждать, пока его выдвинут на второй срок, как это вообще-то принято. Штайнмайер рискнул и выиграл. Социал-демократа поддержали все три партии правящей коалиции - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и "Союз-90"/"зеленые". И даже оппозиционные консерваторы из блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) выступили в его поддержку.
Они не стали выдвигать в соперники Штайнмайеру своего кандидата. "Особенно в эти времена нам нужен авторитетный человек во главе нашего государства, который объединяет, а не разделяет", - заявил тогдашний лидер ХДС Армин Лашет (Armin Laschet). Поэтому консерваторы поддержали кандидатуру политика, пусть и сделавшего карьеру в конкурирующей партии - в СДПГ.
За пять лет пребывания на своем посту Франк-Вальтер Штайнмайер неоднократно показывал, что он хочет выступать в роли интегратора и посредника. Того, кто стремится к диалогу. Особенно в кризисные времена он умеет находить нужный тон.
Франк-Вальтер Штайнмайер уже некоторое время выступает организатором дискуссионных кружков, в которые он неоднократно приглашал людей в период пандемии, ставшей стрессом для всех. Среди них были также политики из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
В начале января 2022 года федеральный президент в очередной раз пригласил людей в свою официальную резиденцию для беседы на тему всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса. Принять участие в общественной дискуссии были приглашены и противники этой меры. Тему горячо обсуждала вся страна. Но президент не стал выступать с однозначной рекомендацией.
В самом начале дискуссии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил: "Как федеральный президент, я не буду занимать позицию "за" или "против" всеобщей обязательной вакцинации". И снова упущенная возможность: ни решительного жеста, ни четкого заявления, о котором республика могла бы поспорить. Штайнмайер вел дискуссию в спокойной манере, не желая поднимать шум, не желая провоцировать. И это принципы, которыми он руководствуется все время своего пребывания у власти.
В начале 2017 года Франк-Вальтер Штайнмайер пережил кульминационный момент своей политической карьеры. В феврале он впервые был избран на пост федерального президента: в первом же туре голосования. Он улыбнулся своей широкой, озорной улыбкой, было заметно, что политик доволен хорошим результатом. Затем он изложил свою программу: против забвения истории, против правого популизма.
Хотя "нет причин для тревоги", популисты подогревают дебаты "фейерверком образов врага", сказал Штайнмайер в своей инаугурационной речи, не называя АдГ. И призвал: "Мы должны не только говорить о демократии, мы должны научиться бороться за нее!".
Несколько месяцев спустя президент столкнулся с первым серьезным испытанием в своей новой должности. После выборов в бундестаг осенью 2017 года лидеры партий не смогли договориться о новой правительственной коалиции. Всерьез рассматривалась возможность проведения повторных выборов. СДПГ была полна решимости не вступать в "большую коалицию" с консервативным блоком ХДС/ХСС.
Штайнмайер призвал серьезно отнестись к результатам выборов и сформировать работоспособное правительство. И эта деятельность увенчалась успехом: в марте 2018 года был сформирован четвертый кабинет под руководством канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) при участии СДПГ. В истории Федеративной Республики это посредничество Штайнмайера стало уникальным. Ведь Основной закон возлагает на федерального президента - в силу исторических причин - в основном лишь представительские функции внутри страны и за рубежом.
Штайнмайер, что почти типично для СДПГ, выходец из простой семьи. Сын плотника и фабричной работницы из Детмольда в Западной Германии, он окончил среднюю школу, изучал право и позже получил докторскую степень по этому предмету. Штайнмайер вступил в СДПГ в 1975 году. В университете он встретил свою будущую жену, Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender), также юриста.
Политик завоевал симпатии немцев частным решением: в конце 2010 года он пожертвовал почку своей больной жене. Республика была тронута и полна сочувствия к нему. "Это не геройство и не подарок моей жене", - сказал тогда Штайнмайер.
Политические таланты Франка-Вальтера Штайнмайера очень рано обнаружил Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder ), впоследствии ставший канцлером Германии. Он пригласил Штайнмайера в Берлин на должность главы своей канцелярии, где тот продолжил свою карьеру.
Ненавязчивый, сдержанный, верный, самоотверженный - так описывают Франка-Вальтера Штайнмайера близкие ему люди. Идеальные качества для многих политических профессий. В 2005 году канцлер Ангела Меркель назначила его министром иностранных дел в правительстве "большой коалиции" в составе ХДС/ХСС и СДПГ.
С этого поста Штайнмайер вышел на большую политическую сцену. На выборах в бундестаг в 2009 году он в качестве кандидата в канцлеры от СДПГ боролся с Ангелой Меркель и потерпел поражение. СДПГ набрала только 23 процента. Худший результат с момента окончания войны. "Сегодня горький день для немецкой социал-демократии", - признался тогда Штайнмайер.
В свои 66 лет Штайнмайер вступает во второй президентский срок. Неутомимый и доступный, он выступал с речами по всей республике и почти сто раз выезжал за границу. В ходе опроса, проведенного в середине января, 86 процентов немцев заявили, что федеральный президент "как правило, хорошо выполняет свою работу". 81 процент опрошенных заявили, что он должен остаться на своем посту.
Его самообладание - это его сила. И, возможно, во время своего второго срока дальновидный Франк-Вальтер Штайнмайер вновь будет посредником и модератором. Для этого у него будет еще пять лет.
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