Штайнмайер вручил Меркель высшую награду Германии

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручил бывшему канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) высшую награду Германии: Большой крест в специальном исполнении ордена "За заслуги перед Федеративной республикой Германия". Награждение состоялось в понедельник, 17 апреля, в президентской резиденции, берлинском замке Бельвю.

Выступая на церемонии, глава государства воздал должное бывшему канцлеру как "непревзойденному политику", которая успешно провела Германию через многие кризисы. "Вы помогли нашей стране заново достичь экономического успеха в условиях беспрецедентных вызовов", - сказал Штайнмайер. Президент также отметил "необычайно долгий срок пребывания" бывшего канцлера на ее посту. "В течение 16 лет вы служили Германии - с амбициями, мудростью, страстью. В течение 16 долгих лет вы работали во имя свободы и демократии, во имя нашей страны и благополучия ее народа. Неустанно и иногда на пределе своих физических сил", - подчеркнул глава государства. По словам Штайнмайера, за время ее пребывания у власти случилось немало кризисов и чрезвычайных ситуаций, которые иногда даже накладывались друг на друга. Немногие страны пережили этот этап "так же хорошо, как Федеративная Республика", - указал президент ФРГ.

Высшая награда Германии

Орден "За заслуги перед Федеративной республикой Германия" с 1951 года "вручается немцам, а также иностранцам, за достижения в политической, экономической, социальной или интеллектуальной сфере", отмечается в сообщении канцелярии главы государства. Орден не подразумевает какое-либо финансовое вознаграждение.

В то время как более 260 тыс. человек получили орден "За заслуги" той или иной степени, Ангела Меркель станет лишь третьим политиком, удостоенным Большого креста в специальном исполнении. Ранее эту награду вручили первому канцлеру послевоенной Западной Германии Конраду Аденауэру (Konrad Adenauer) в 1954 году, а также Гельмуту Колю (Helmut Kohl), который руководил объединением Германии (1998 год).

Особая степень Большого креста - высшая степень ордена "За заслуги перед Федеративной республикой Германия" вручается иностранным высокопоставленным лицам и президентам ФРГ.

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