Новый фильм о Меркель

Документальный фильм о бывшем канцлере ФРГ Ангеле Меркель проливает свет на то, как ее воспринимали в мире большой политики.

В документальном фильме "Меркель - сила свободы" ("Merkel - Macht der Freiheit") его режиссер Ева Вебер (Eva Weber) показывает бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) талантливым политиком: она бросает вызов популистам и автократам, укрощает политических лидеров с шовинистическими взглядами, и противостоит кризисам.

Режиссеру удалось приблизиться к считающемуся неприступным политику, возглавлявшему правительство Германии на протяжении 16 лет. И это несмотря на то, что в фильме нет ни одного актуального интервью с самой Ангелой Меркель.

Архивные материалы и интервью преимущественно с немецкими и англо-саксонскими журналистами, а также с высокопоставленными зарубежными и немецкими политиками дают зрителям достаточно представлений о ценностях, которыми руководствовалась бывший канцлер Германии. Ее прагматичные действия всегда основывались на ее личном кодексе чести. Ради него она даже шла в разрез с линией собственной партии.

Ангела Меркель в международной политике

"Я всегда смотрела на ее карьеру со стороны и была очарована тем, как по-разному ее воспринимали в те или иные времена: положительно - в Германии, отрицательно - за границей или наоборот", - подчеркнула во время недавней дискуссии после премьеры фильма в Берлине его режиссер Ева Вебер, которая много лет живет в Англии. Именно такой подход характеризует эту документальную работу: дистанцированный взгляд на талантливого политика в мировом контексте, а внутренняя политика Меркель отходит на второй план.

На создание фильма режиссера в 2020 году вдохновил британский политик Борис Джонсон. Имя бывшего премьер-министра Великобритании постоянно попадало на первые полосы многих газет. Самообладание Ангелы Меркель явно контрастировало с буйным поведением британского политика.

Политическая карьера

Документальный фильм подробно рассказывает о восхождении Меркель как политика: оно начинается с того времени, когда она, будучи дочерью восточногерманского пастора, решила изучать физику, чтобы как можно меньше говорить о политике в ГДР. После падения Берлинской стены Ангела Меркель в 1991 году заняла должность Федерального министра по делам женщин и молодежи, а спустя четыре года, в 1994 году, ей доверили пост Федерального министра охраны окружающей среды. Все эти этапы предшествовали главному событию в ее политической карьере. В 2005 году Ангела Меркель стала первой женщиной-канцлером Германии. "У Ангелы Меркель было две жизни: жизнь до падения стены и жизнь после нее", - подчеркивает режиссер.

Ангела Меркель в 1991 году заняла должность Федерального министра по делам женщин и молодежи Фото: Sven Simon/picture-alliance

Ева Вебер отметила, что была очарована тем, насколько ГДР смогла сформировать Ангелу Меркель как личность и как политика, а также тем, как ее жизнь до падения Берлинской стены повлияла на политическую деятельность уже в качестве канцлера объединенной Германии. Благодаря своему личному опыту Меркель смогла сформировать четкие представления о демократии и свободе и прекрасно понимала, насколько хрупкими они могут быть.

"Протестантский стиль"

По признанию Евы Вебер, она никогда не поддерживала политику Ангелы Меркель. Но ее "протестантский стиль" руководства произвел на нее сильное впечатление. Прагматичный характер и опора на факты отличают Меркель от многих других глав правительств. Вебер с большим уважением относится к политическому стилю Меркель. Именно поэтому она попыталась поставить на первый план личность Меркель, а не ее политические решения.

Документальный фильм в значительной степени опускает последствия политических решений или действий бывшего канцлера Германии, например, в политике по отношению к России, которой была дана переоценка после начала агрессивной войны России против Украины.

Биография вместо политического анализа

Фильм представляет собой рассказ о Меркель. Еще слишком рано для изучения ее наследия, подчеркнула режиссер. Кроме того, это совсем не обязательно входит в задачи документалиста оценивать последствия принятых политических решений.

Это мнение разделяет и журналист Ральф Болльман (Ralph Bollmann), написавший биографию Меркель и высказавший свою точку зрения в документальной ленте. Он считает, что фильм передает роль Меркель в мире. "Я полагаю, что некоторые люди в Германии недооценивали, какой фигурой на самом деле была Меркель", - подчеркнул он в интервью DW. Особенно в конце своего пребывания в должности канцлера Меркель приобрела международную поддержку, став политической контрфигурой буйного бывшего президента США Дональда Трампа.

Ангела Меркель и Дональд Трамп в окружении политиков во время самита G7 в Канаде, 2018 год Фото: Jesco Denzel/Bundesregierung/dpa/picture alliance

Фильм должен стать для немцев поводом для размышлений, считает Болльман. "Выступления Меркель невероятно много говорят о ее личности, хотя некоторые считали ее довольно скучной", - резюмирует он. Это, по его мнению, достаточное основание, чтобы снять документальный фильм о ней сейчас, даже если еще невозможно окончательно судить о ее политическом наследии.

Ранее вышел документальный фильм DW "Ангела Меркель - канцлер во времена кризиса". В нем о немецком политике говорят бывшие главы государств и министры, такие как Джордж Буш, Франсуа Олланд, Дмитрий Медведев, Тони Блэр, Эллен Джонсон-Серлиф, Дилма Руссефф и Янис Варуфакис, - люди, с которыми Ангела Меркель делила политическую арену в течение своей 16-летней деятельности в качестве канцлера Германии.

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