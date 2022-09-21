Штайнмайер призвал Мексику вместе защищать демократию

Перед лицом войны в Украине президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал Мексику к совместной борьбе в защиту демократии и международного права, выступая во вторник, 20 сентября, перед членами Сената - верхней палаты мексиканского Конгресса.

"Всякий, кто пытается нормализовать нарушения границ и захват территорий, открывает ящик Пандоры и в конечном итоге угрожает всему миру", - заявил глава немецкого государства. По его словам, "противоречащая международному праву агрессивная война России против Украины потрясает всех, кто верит в свободу и право каждой страны на территориальное самоопределение".

"Единый ответ агрессору"

Демократический мир должен дать "единый ответ агрессору, стремящемуся подменить силу закона законом сильнейшего", потому что так государства, выступив вместе "в колонне демократов", смогут "противостоять механизмам эскалации", подчеркнул Штайнмайер.

Кроме того, президент ФРГ призвал Мексику к сотрудничеству в борьбе с антропогенным изменением климата, все более заметным в связи с "растущим количеством разрушительных, экстремальных погодных явлений".

Отношение Мексики к войне в Украине

Между тем, Мексика до сих пор демонстрировала двойственное отношение к войне в Украине, напоминает dpa. Хотя эта североамериканская страна осудила в Совбезе ООН нападение РФ на Украину, она не стала принимать участия в санкциях в отношении России, а также отказывается от поставок оружия Киеву.

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