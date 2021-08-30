США закрыли свое посольство в Кабуле

После вывода американских войск из Афганистана США приостановили дипломатическое присутствие в этой стране на неопределенный срок и перенесли их посольство из Кабула в столицу Катара Доху. США будут временно осуществлять дипломатическую работу из Катара, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен поздно вечером в понедельник, 30 августа. Несколькими часами ранее последние американские военнослужащие покинули территорию Афганистана, завершив тем самым 20-летнюю миссию войск США на Гиндукуше.

"США открывают новую главу в отношениях с Афганистаном", - сказал Блинкен, объяснив это "небезопасным окружением и политической ситуацией". Эту "новую дипломатическую миссию" будет выполнять новая команда под руководством Иэна Маккери с территории Дохи, сообщил госсекретарь США. До сих пор Маккери был вторым по рангу дипломатом в посольстве США в Кабуле.

По словам Энтони Блинкена, Вашингтон готов сотрудничать с талибами, если те будут "выполнять свои обязательства". Новые власти Афганистана должны заслужить в мировом сообществе поддержку и признание их притязаний на легитимность, подчеркнул он.

В Афганистане остаются около 200 американцев

По данным госсекретаря США, в Афганистане после завершения эвакуации еще остаются от 100 до 200 американских граждан. Он обещал, что каждому из этих американцев, несмотря на завершение эвакуации, будет и впредь оказываться всяческое содействие, призванное помочь им покинуть Афганистан.

"Мы вывезли не всех, кого мы хотели вывезти", - признал глава центрального командования войск США генерал Кеннет Маккензи. По его данным, с 14 августа из Афганистана были эвакуированы воздушным путем 123 тысячи гражданских лиц, в том числе 79 тысяч - на американских военных самолетах. Несмотря на это, в Афганистане остается большое число нуждающихся в защите афганцев и иностранцев, которых не удалось эвакуировать.

Смотрите также: