 Вашингтон призвал власти Беларуси освободить политзаключенных | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 13.11.2020

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Беларусь

Вашингтон призвал власти Беларуси освободить политзаключенных

Условия заключения политических узников в Беларуси угрожают их жизням, заявил госсекретарь США. Глава Госдепартамента призвал Минск прекратить насилие в отношении мирных протестующих и вести диалог с оппозицией.

Люди в камуфляжной одежде задерживают мужчину в Минске

Задержания в Минске (ноябрь 2020 года)

США осуждают массовые задержания в Беларуси и призывают официальный Минск немедленно освободить политических заключенных и других мирных протестующих. С таким заявлением госсекретарь США Майкл Помпео выступил в четверг, 12 ноября. Сейчас более 100 политзаключенных находятся в заключении в Беларуси за мирное участие в протестах, призывы к свободным и справедливым выборам, а также отстаивание национального диалога с целью прекратить кризис, подчеркнул он.

Политические узники в Беларуси столкнулись с "условиями заключения, угрожающими жизни", добавил глава Госдепартамента США. Помпео особо выделил "заслуживающие доверия сообщения о пытках". Тысячи человек были "неправомерно задержаны с начала жестокого подавления протестов", отметил он.         

Вашингтон вновь призвал Минск немедленно прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, а также приступить к "осмысленному диалогу" с гражданским обществом республики и Координационным советом белорусской оппозиции, созданным по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси свыше 3 месяцев не утихают массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость. При этом официальный Минск говорит лишь о трех погибших в результате разгонов протестующих. 

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. В санкционный перечень попали глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. В ноябре ЕС расширил список, включив в него Александра Лукашенко и еще 14 человек. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Беларуси провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам.

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  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

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  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

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  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

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    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

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    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

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    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


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