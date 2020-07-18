 США пообещали Украине активную военную помощь | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.02.2021

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Мир

США пообещали Украине активную военную помощь

Обещание Вашингтона продолжать экономическую и военную поддержку Киева прозвучало во время телефонного разговора нового госсекретаря США и главы МИД Украины.

Флаги Украины и США

Флаги Украины и США

США продолжат оказывать Украине "активную экономическую и военную помощь". Это пообещал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Выдержки из беседы привел в понедельник, 1 февраля, представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Госсекретарь подчеркнул активную двухпартийную поддержку Украины и (сообщил - Ред.) о приоритете, который Соединенные Штаты отдают суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", отмечается в заявлении.

Госдеп: Украина должна продолжать экономические реформы

Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства права и экономических реформах, призванных укрепить украинские институты. 

"Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины в борьбе с COVID-19 и в достижении дипломатического урегулирования в связи с агрессией России на востоке Украины и в Крыму", - подчеркнул Прайс.

Ранее, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении ряда российских граждан и компаний. Глава государства тем самым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от декабря 2020 года.

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    Автор: Наталия Королева


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