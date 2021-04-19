Госдеп: Планы РФ закрыть проход судов в Черном море - неспровоцированная эскалация

США выразили глубокую обеспокоенность планами российских властей заблокировать части Черного моря. "Это представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - заявил в понедельник, 19 апреля, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, указав, что ранее Россия уже неоднократно совершала агрессивные действия в отношении украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины.

По словам представителя Госдепартамента, такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне "заслуживающих доверия сообщений о наращивании возле украинских границ и в оккупированном Крыму российских войск", численность которых достигла уровня, "невиданного со времени вторжения России в 2014 году".

"Мы воздаем должное Украине за ее неизменную сдержанность перед лицом российских провокаций и призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и дать обратный ход наращиванию сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - указывается в заявлении Неда Прайса.

Киев протестует из-за закрытия РФ части акватории Черного моря

15 апреля МИД Украины заявил о решительном протесте в связи с тем, что под предлогом военных учений Россия до октября закрывает для кораблей и государственных судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива.

Сообщения о наращивании войск РФ на границе с Украиной появились в начале апреля. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза выразили обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России.

Москва объясняет переброску войск к границе с Украиной проведением учений. В Донбассе с февраля вновь усилились перестрелки между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.

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