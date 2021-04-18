СМИ: В Черное море направят два корабля ВМФ Великобритании

Лондон направит в Черное море два корабля королевского военно-морского флота на фоне роста напряженности на востоке Украины. Об этом в воскресенье, 18 апреля, пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники во флоте.
По ее данным, речь идет об эскадренном миноносце типа 45 с управляемым ракетным оружием и противолодочном фрегате типа 23. Оба корабля входят в оперативно-тактическую группу в Средиземном море. По сведениям газеты, они будут направлены в Черное море по проливу Босфор в мае.
Переброска призвана продемонстрировать солидарность с Киевом на фоне решения президента США Джозефа Байдена отменить проход двух кораблей ВМС США в Черное море, указывает издание.
Отряд Каспийской флотилии вошел в Черное море
Между тем, как сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ 17 апреля, отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе трех артиллерийских и восьми десантных катеров, и судов обеспечения завершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море.
Как, в свою очередь, уточнило агентство "Интерфакс ", два больших десантных корабля (БДК) ВМФ России - "Калининград" и "Королев" в составе Балтийского флота, - пройдя Босфор, 17 апреля также вошли в акваторию Черного моря. Они могут направляться в сторону Севастополя, отметило агентство.
Киев протестует из-за закрытия РФ части акватории Черного моря
15 апреля министерство иностранных дел Украины заявило о решительном протесте в связи с тем, что под предлогом военных учений Россия со следующей недели и до октября закрывает для кораблей и государственных судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива.
"Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - подчеркивалось в документе ведомства.
Россия стянула войска к украинской границе
Сообщения о наращивании войск РФ на границе с Украиной появились в начале апреля. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. По оценке временной поверенной в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, Россия разместила в регионе от 15 до 25 тысяч солдат. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза выразили обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России.
Москва объясняет переброску войск к границе с Украиной проведением военных учений. В Донбассе с февраля вновь усилились перестрелки между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.
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Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс