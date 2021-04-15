Киев выразил протест против закрытия Россией части акватории Черного моря

Министерство иностранных дел Украины заявило о решительном протесте в связи с тем, что под предлогом военных учений Россия со следующей недели и до октября текущего года закрывает для военных кораблей и государственных судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. В заявлении, опубликованном в четверг, 15 апреля, Киев потребовал немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря.

"Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - подчеркивается в документе. В нем также отмечается, что этот шаг грубо нарушает право на свободу судоходства, гарантированное Конвенцией ООН по морскому праву, согласно которой, РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море.

Корабли Каспийской флотилии у берегов Ростова-на-Дону

Украинский МИД призвал международных партнеров усилить давление на Москву с целью добиться отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе, на которую РФ пошла на фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, перебрасывая военные корабли с Каспийского моря. Так, замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в ходе видеоконференции проинформировала о закрытии Россией части черноморской акватории заместителя Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кару МакДональд.

13 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ. По сообщению Южного военного округа, переход в Черное море совершают 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

Россия стягивает войска к украинской границе

Сообщения о наращивании войск РФ на границе с Украиной появились в начале апреля. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. По оценке временной поверенной в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, Россия разместила в регионе от 15 до 25 тысяч солдат. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза выразили обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России.

Москва объясняет переброску войск к границе с Украиной проведением военных учений. В Донбассе с февраля вновь усилились перестрелки между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.

Смотрите также:

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Проверка систем вооружения Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает залп российская самоходная гаубица.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Запад выражает поддержку Украине Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Войска подтягивают к Донбассу В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Американские эсминцы уже в Черном море США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Война, которая длится уже семь лет Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Разбомблены и разрушены Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Столкновения и погибшие несмотря на перемирие Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Зеленский вручил награды украинским солдатам 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Российское гражданство по упрощенной процедуре В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года. Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс

