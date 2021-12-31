США, ЕС и их союзники сожалеют о решении по ликвидации "Мемориала"

Страны Запада сожалеют о решении Верховного суда (ВС) России о запрете Международного историко-просветительского общества "Мемориал" ("ММ"), а также Московского городского суда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" и всех его структурных подразделений. Об этом говорится в совместном заявлении ЕС, США, Австралии, Канады и Великобритании. Документ обнародован в пятницу, 31 декабря, Европейской службой внешних связей (EEAS).

"Более трех десятилетий "Мемориал" выполнял уникальную роль в документировании исторических преступлений и восстановлении для потомков памяти о десятках миллионов жертв политических репрессий", - подчеркивается в заявлении.

Организация также неустанно "выступала за защиту прав человека в России, разоблачая ужасающие нарушения, в том числе на Северном Кавказе, и продолжая вести растущий список лиц, которых она считает политическими заключенными", добавили авторы документа.

"Работа "Мемориала" как никогда необходима"

Утверждение российских властей, что "принципиальная и мирная работа правозащитного центра "Мемориал" "оправдывает экстремизм и терроризм", не может быть принято", указали далее составители. "Работа "Мемориала" как никогда необходима", - резюмировали они.

Соединенные Штаты и их союзники заявили, что решение заставить "Мемориал" замолчать последовало за месяцами углубления систематических репрессий в России против "правозащитников, независимых СМИ, журналистов, представителей политической оппозиции и критически настроенных лиц, а также религиозных меньшинств и других маргинализированных групп". Авторы документа уверены, что подобные шаги наносят дополнительный ущерб международной репутации России.

"Призываем Россию соблюдать международные обязательства"

"Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства и обязанности в области прав человека и продолжаем осуждать российское законодательство об "иностранных агентах", которое еще больше заглушает независимые голоса и сужает пространство для гражданского общества", - резюмируется в распространенном EEAS заявлении.

Верховный суд РФ запретил "Международный Мемориал"

Судебное заседание по "Международному Мемориалу" в Москве, 14 декабря 2021 года

Ранее, 28 декабря, ВС России принял решение о запрете "Международного Мемориала". Общество и его региональные подразделения решено ликвидировать. Генпрокуратура РФ в своем иске в суд утверждала, что "Мемориал" якобы неоднократно нарушал законы, а также занимался политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Организация отвергла претензии ведомства. "Мемориал" обжалует решение ВС РФ в российских судах, а если потребуется, то и в Европейском суде по правам человека.

В среду, 29 декабря, Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". На то, чтобы зачитать приговор, судья потратила менее одной минуты. После чего судебные приставы выпроводили всех журналистов из зала трансляций, откуда те следили за ходом судебного разбирательства.

Иски Генпрокуратуры о закрытии структур "Мемориала"

В ноябре прокуратура заявила о намерении добиться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск - о ликвидации "Международного Мемориала" - был подан Генпрокуратурой в Верховный суд РФ. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд. Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушения "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов, в частности закона об "иностранных агентах".

Протесты против ликвидации "Мемориала"

Решение о ликвидации "Международного Мемориала" вызвало огромный резонанс не только внутри России, но и на международной арене. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал преследование организаций "Мемориала" оскорблением правозащитной деятельности во всем мире.

Правительство ФРГ осудило действия российских властей как противоречащие международным обязательствам по защите основополагающих гражданских прав. Крупная международная правозащитная организация Amnesty International призвала к отмене решения о запрете "Мемориала", назвав его оскорблением памяти миллионов жертв ГУЛАГа.

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