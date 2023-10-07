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США высылают двух российских дипломатов

Илья Коваль
7 октября 2023 г.

Два сотрудника посольства РФ в США объявлены персонами нон грата. Это ответ на аналогичный шаг России, выславшей в сентябре двух американских дипломатов.

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в ВашингтонеФото: Alastair Pike/AFP/Getty Images

Госдепартамент США объявил о выдворении из страны двух сотрудников российского посольства в ответ на аналогичные действия РФ. "Госдепартамент не потерпит модели поведения российского правительства, характеризующейся преследованием наших дипломатов", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, обнародованном в пятницу, 6 октября.

Тем самым Вашингтон посылает Москве "четкий сигнал о том, что неприемлемые действия в отношении сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия", указано в пресс-релизе. Имена сотрудников российского посольства, которых вышлют из страны, и их должности не раскрываются.

Высылка дипломатов США и дело против Роберта Шонова

14 сентября МИД России объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Их имена фигурируют в обвинениях, предъявленных ФСБ бывшему сотруднику американского генконсульства во Владивостоке Роберту Шонову, о задержании которого стало известно в мае. По утверждению ФСБ, Шонов по заданию сотрудников посольства Соединенных Штатов собирал информацию о ходе войны, мобилизации и протестной активности. Спецслужба опубликовала видео с признательными показаниями обвиняемого.

Шонову грозит до восьми лет лишения свободы по статье 275.1 УК России ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством"). Ее добавили в уголовный кодекс после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Госдеп ранее назвал обвинения в адрес Шонова необоснованными.

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