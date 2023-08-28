  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

ФСБ задержала экс-сотрудника консульства США во Владивостоке

Сергей Ромашенко
28 августа 2023 г.

Роберт Шонов подозревается в поиске журналистов, бизнесменов и политиков для вербовки. ФСБ опубликовала видео, на котором Шонов дает признательные показания.

https://p.dw.com/p/4VdVj
Руки в наручниках
Фото: FSB/dpa/picture alliance

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в понедельник, 28 августа, сообщила о задержании бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова в рамках дела о сборе информации о мобилизации, ходе "специальной военной операции" (СВО), как в российские власти называют войну в Украине, и протестной активности россиян в преддверии выборов президента.

По утверждению ФСБ, Шонов собирал информацию по заданию "сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида". В спецслужбе заявили, что планируется "осуществить допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки".

ФСБ опубликовала видео, на котором Шонов дает признательные показания. Он говорит, что, помимо задач по сбору информации, первый секретарь посольства США Дэвид Бернстайн поручил ему искать "лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к США и которых они могли бы использовать для сбора информации".

Срок от трех до восьми лет

Из видеозаписи следует, что Шонов был задержан несколько месяцев назад - на кадрах, где его выводят из дома, виден снег. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством").

Статья 275.1 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Эта статья, по смыслу близкая к статье о госизмене, была добавлена в уголовный кодекс России в прошлом году.

Смотрите также:

ФСБ задержала американского журналиста

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин призвал выявлять шпионов и предателей: что это значит для россиян? (20.12.2022)

Путин призвал выявлять шпионов и предателей: что это значит для россиян? (20.12.2022)

Путин в поздравлении ко Дню работника органов безопасности призвал к "оперативному выявлению предателей, шпионов и диверсантов". Оппозиционные политики и правозащитники усматривают в этом послании сигнал к усилению репрессий в России, и что наступающий 2023-й может стать годом возврата к сталинскому прошлому.
Политика20 декабря 2022 г.05:30 мин.
external

Выпал из окна: загадочная гибель сотрудника посольства России в Берлине (08.11.2021)

Выпал из окна: загадочная гибель сотрудника посольства России в Берлине (08.11.2021)

Немецкие СМИ продолжают обсуждать гибель сотрудника посольства России в Берлине. Его тело полицейские нашли на тротуаре под окнами дипучреждения еще 19 октября. Личность 35-летнего дипломата официально не разглашается, однако журналисты-расследователи предполагают, что он был агентом ФСБ под прикрытием.
Политика8 ноября 2021 г.03:29 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский флаг на разрушенном здании в Работино
Трансляция

Минобороны Украины подтвердило освобождение Работино

Конфликты28 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Лукашенко выступает перед выпускниками школы по видеосвязи

Нехватка кадров в Беларуси: почему целевой набор не поможет

Нехватка кадров в Беларуси: почему целевой набор не поможет

Общество28 августа 2023 г.
Рига, центр города

"Это мой дом". Латвия отсрочит высылку 6000 россиян

"Это мой дом". Латвия отсрочит высылку 6000 россиян

Политика27 августа 2023 г.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве в июне 2023 года

Переговоры Украины с Канадой и иные итоги 549-го дня войны

Переговоры Украины с Канадой и иные итоги 549-го дня войны

Конфликты26 августа 2023 г.
Немецкие железные дороги

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Политика26 августа 2023 г.
Логотип Facebook в глазу на фоне цифр двоичной системы

Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

Цифровые технологии26 августа 2023 г.
Украинский солдат в Донецкой области

Война, день 548-й: Украина усиливает контрнаступление на юге

Война, день 548-й: Украина усиливает контрнаступление на юге

Конфликты25 августа 2023 г.
На главную страницу