В России арестован бывший сотрудник посольства США

Роберта Шонова перевели из Владивостока в московское СИЗО "Лефортово". Ему грозит до восьми лет лишения свободы за "сотрудничество с иностранцами".

ФСБ предъявила обвинение в "конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством" бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову. Преступление, предусмотренное статьей 275.1 УК РФ, карается лишением свободы сроком до 8 лет. Шонова задержали во Владивостоке, сообщает в понедельник, 15 мая, агентство ТАСС.

Подозреваемого перевели в московское СИЗО "Лефортово", следователи ходатайствуют о продлении ему ареста на три месяца. По всей видимости, дело Роберта Шонова связано с делом петербургского художника Даниила Кринари, которого подозревают в сотрудничестве с Украиной. Как отмечает "Медиазона", номера их дел отличаются на одну цифру, их обвиняют по одной статье, а ходатайства о продлении срока в СИЗО поступили в одно время.

Статья 275.1 была введена в Уголовный кодекс РФ в июле 2022 года - в дополнение к статье о госизмене. Первым фигурантом дела по этой статье стал глава левопатриотической общественной организации "Всероссийское социальное единство" Павел Пищулин. Его задержали в октябре по обвинению в "сотрудничестве с иностранцами" в деятельности, направленной "против безопасности РФ". Ранее Пищулина осудили по обвинениям в призывах к экстремизму в интернете и "оскорблении чувств верующих".

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