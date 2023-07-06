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РФ объявила персонами нон грата девять дипломатов Финляндии

Екатерина Венкина
16 мин. назад

Девять сотрудников посольства Финляндии в РФ и финского генконсульства в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Москва с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства.

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФФото: Vladimir Pesnya/SNA/IMAGO

Посол Финляндии в России Антти Хелантеря вызван в МИД РФ, ему "заявлен решительный протест". Девять сотрудников посольства Финляндии в Москве и финского генконсульства в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в МИД РФ.

Москва также решила отозвать с 1 октября согласие "на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге", указали во внешнеполитическом ведомстве.

Финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты МИД России.

В Москве считают, что параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности РФ, а также обвиняют Хельсинки в поддержке Киева оружием, "конфронтационной антироссийской политике" и препятствиях в вопросах выдачи виз россиянам.

Из Финляндии выслали девять представителей загранучреждений РФ

В июне из Финляндии выслали девять представителей российских загранучреждений.

Финляндия активно замораживаетактивы российских олигархов и других лиц, находящихся под санкциями в связи с войной РФ в Украине. На конец апреля были заморожены активы 1710 физических или юридических лиц на сумму около 244 млн евро, отмечало издание Helsingin Sanomat.

В МИД Финляндии 17 мая указали, что Россия заморозила банковские счета финских дипломатических представительств. Речь шла о посольстве Финляндии в Москве и генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. По словам главы внешнеполитического ведомства Пекки Хаависто, Финляндия направила России ноту.

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