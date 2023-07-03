  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесФинляндия

Финляндия продолжает активно вести бизнес с Россией

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Финляндия снабжает оборудованием российскую горнодобывающую и металлообрабатывающую промышленность, следует из расследования медиакомпании Yle.

https://p.dw.com/p/4TNCV
Терминал сжиженного газа в финских водах
Терминал сжиженного газа в финских водахФото: Jussi Nukari/Lehtikuva/IMAGO

С момента полномасштабного вторжения в Украину компании Финляндии поставили в Россию товаров по меньшей мере на 1,5 миллиарда долларов США, сообщает в понедельник, 3 июля, финская медиакомпания Yle, ссылаясь на данные таможенной статистики. На самом деле объем товарооборота между странами еще больше, поскольку в статистику попали только часть компаний, ведущих торговлю с Россией.

Торговать с Россией продолжили и те фирмы, которые после 24 февраля 2022 года объявили о намерениях приостановить свой бизнес в этой стране. Так, компания Metso Outotec, предоставляющая технологии и оборудование для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности, спустя неделю после полномасштабного вторжения объявила о том, что не будет поставлять свою продукцию в Россию. В реальности  же такие поставки продолжались еще много месяцев, а среди ее клиентов числились Тайшетский алюминиевый завод, который относят к структурам Олега Дерипаски, и "Удоканская медь", которую связывают с Алишером Усмановым.

Торгуя с Россией, финские компании даже не нарушали законы - по словам отвечающей за санкции Пии Сариваара из МИДа Финляндии, они могут легально торговать с компаниями, которые менее чем на 50 процентов принадлежат россиянам, попавшим под европейские санкции.

В то же время Финляндия за время после вторжения импортировала из России значительное количество энергии и химических веществ. Финская государственная компания Gasum приобрела в России сжиженного газа не менее чем на 600 миллионов евро. "Экспортируя запчасти и технологии из Финляндии, Россия сможет производить необходимое ей во время войны сырье, которое напрямую поддерживает российскую военную машину", - заявил Yle профессор российской энергетической политики Вели-Пекка Тюнккюнен.

Смотрите также:

Финны о запрете Шенгена для россиян

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Финляндия и НАТО: в Хельсинки всерьез обеспокоены территориальными амбициями России (23.03.2022)

Финляндия и НАТО: в Хельсинки всерьез обеспокоены территориальными амбициями России (23.03.2022)

Война в Украине усилила опасения по поводу безопасности Финляндии. От России страну отделяет граница протяженностью в 1300 км. И хотя в последние десятилетия отношения с Москвой были дружественными, вторжение в суверенное государство заставляет многих задуматься еще раз.
Политика23 марта 2022 г.03:13 мин.
external

Как финны изменили свое отношение к россиянам из-за войны. Европа в фокусе (06.10.2022)

Как финны изменили свое отношение к россиянам из-за войны. Европа в фокусе (06.10.2022)

Также в выпуске: Москве и Киеву удалось договориться об обмене пленными. Домой вернулись более двухсот бойцов. Однако освободить удалось далеко не всех украинцев. Чего особенно боятся близкие тех, кто остался в плену?
Политика6 октября 2022 г.26:28 мин.

Расследование MOT: финские компании вели торговлю с Россией на миллиарды евро во время войны в Украине

Yle
yle.fi
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пресс-конференция по поводу начала работы Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины

Шаг к "трибуналу Путина": в Гааге расследуют агрессию РФ

Правосудие и закон2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Novosti Show Podcastcover Redesign

В Гааге собирают факты о вторжении России в Украину. DW Шоу

В Гааге собирают факты о вторжении России в Украину. DW Шоу

Политика10 ч. назад57:51 мин.
Карикатура: тролли выпрыгивают из окон здания "Фабрика троллей" и бегут прочь. Один из них забрался на крышу и кричит: "Нам отключили финансирование!"

Фабрики троллей: что будет со СМИ Пригожина?

Фабрики троллей: что будет со СМИ Пригожина?

Политика11 ч. назад
Йоханес Линднер

Почему смерть бодибилдера так взволновала антиваксеров

Почему смерть бодибилдера так взволновала антиваксеров

Общество9 ч. назад
Сцена из спектакля "Тихари" по пьесе Саши Филипенко

В Вильнюсе поставили спектакль про белорусских силовиков

В Вильнюсе поставили спектакль про белорусских силовиков

Культура11 ч. назад
Протесты в пригороде Парижа Нантере, 29 июня 2023 года

Массовые беспорядки во Франции

Массовые беспорядки во Франции

Конфликты13 ч. назад11 фото
Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве

Визит премьера Испании в Киев и иные итоги 493-го дня войны

Визит премьера Испании в Киев и иные итоги 493-го дня войны

Конфликты1 июля 2023 г.
На главную страницу