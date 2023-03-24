США ввели санкции против самолета Лукашенко

В санкционные списки США добавлены семь членов ЦИК Беларуси, заводы БелАЗ и МАЗ, а также Boeing 737, которым пользуется Лукашенко и его близкие.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США расширило санкционные списки против белорусских компаний и физлиц. Под ограничения подпал, в частности, самолет правителя Беларуси Александра Лукашенко, сообщается на сайте Минфина в пятницу, 24 марта.

По данным OFAC, авиалайнером Boeing 737 с бортовым номером EW-001PA пользуется сам Лукашенко, члены его семьи и ближайшее окружение для деловых и личных поездок, в том числе за рубеж. Санкции, запрещающие физическим и юридическим лицам США совершать сделки с теми, против кого они направлены, могут затруднить оператору воздушного судна получение услуг и запасных частей для него, отмечает агентство AFP.

Под санкциями также БелАЗ, МАЗ и члены ЦИК

В американские черные списки также внесены Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) и Минский автомобильный завод (МАЗ) вместе с их руководителями Сергеем Никифировичем и Валерием Иванковичем. Оба предприятия угрожали сотрудникам, "которые принимали участие в забастовках и мирных протестах после сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года", говорится в сообщении.

Кроме того, ограничительные меры введены против семи новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси, включая ее руководителя Игоря Карпенко.

"Соединенные Штаты продолжают добиваться привлечения к ответственности за насилие режима Лукашенко вокруг сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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