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Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/AA/picture alliance
Экономика и бизнесСША

США ввели санкции против экспортеров иранской нефти

Лиза Ламбрехт
18 мин. назад

Вашингтон ввел санкции против компаний, экспортировавших иранскую нефть в обход действующего эмбарго.

https://www.dw.com/ru/ssa-vveli-sankcii-protiv-eksporterov-iranskoj-nefti/a-63290792

Правительство США ввело санкции в отношении нескольких предприятий за экспорт нефти из Ирана. Сеть компаний с филиалами в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге, Индии и других странах экспортировала иранскую нефть и нефтепродукты на сотни миллионов долларов в обход эмбарго, сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов в четверг, 29 сентября.

Кроме того, Госдепартамент ввел санкции против двух китайских логистических компаний. Все их активы в США будут заморожены. В Вашингтоне подчеркнули, что действующее в отношении Ирана нефтяное эмбарго будет снято, если Тегеран вернется к Венской ядерной сделке 2015 года. 

Санкции США в отношении Ирана

В 2018 году во время президентства Дональда Трампа США вышли из ядерного соглашения с Ираном в одностороннем порядке. Этот документ предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Позже Вашингтон возобновил санкции в отношении Ирана, потребовав от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков.

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