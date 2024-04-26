США, Великобритания и Канада расширили санкции против Ирана

Новые санкции в отношении Тегерана введены в ответ на ракетную атаку Ирана на Израиль. Они направлены преимущественно против производства дронов и торговли ими.

В ответ на иранскую ракетную атаку на Израиль США, Великобритания и Канада ввели в четверг, 25 апреля, новые санкции в отношении Тегерана. Ограничительные меры направлены в первую очередь против торговли беспилотниками и их производства.

В заявлении министерства финансов США указывается, что в связи с поддержкой, оказанной Тегерану при закупках дронов, под санкции попали 16 компаний, восемь частных лиц, пять судов и один самолет.

Согласно заявлению британского МИД , в санкционный список внесены четыре компании и два частных лица за их участие в производстве иранских беспилотников. Кроме того, введен дополнительный запрет на экспорт компонентов, которые могут быть использованы для создания беспилотников. "Мы привлечем к ответственности тех, кто несет ответственность за дестабилизирующее поведение Ирана", - приводятся в документе слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Под канадские штрафные меры попали два физических и два юридических лица. МИД в Оттаве уточнил, что санкции введены в координации с союзниками по "Группе семи".

Нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ночная атака состояла из более чем 300 запусков: Израиль пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет. По данным ЦАХАЛ, Израилю и его союзникам удалось сбить 99% из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Лишь несколько ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге, где инфраструктуре был "нанесен незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

Эта атака стала ответом на удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате удара, в котором Тегеран обвинил Израиль, погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, в том числе два генерала. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что "сионистский режим будет наказан".