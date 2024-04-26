  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

США, Великобритания и Канада расширили санкции против Ирана

Евгений Жуков
26 апреля 2024 г.

Новые санкции в отношении Тегерана введены в ответ на ракетную атаку Ирана на Израиль. Они направлены преимущественно против производства дронов и торговли ими.

https://p.dw.com/p/4fCQV
Флаги США и Ирана
Фото: Dado Ruvic/REUTERS

В ответ на иранскую ракетную атаку на Израиль США, Великобритания и Канада ввели в четверг, 25 апреля, новые санкции в отношении Тегерана. Ограничительные меры направлены в первую очередь против торговли беспилотниками и их производства.

В заявлении министерства финансов США указывается, что в связи с поддержкой, оказанной Тегерану при закупках дронов, под санкции попали 16 компаний, восемь частных лиц, пять судов и один самолет.

Согласно заявлению британского МИД, в санкционный список внесены четыре компании и два частных лица за их участие в производстве иранских беспилотников. Кроме того, введен дополнительный запрет на экспорт компонентов, которые могут быть использованы для создания беспилотников. "Мы привлечем к ответственности тех, кто несет ответственность за дестабилизирующее поведение Ирана", - приводятся в документе слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Под канадские штрафные меры попали два физических и два юридических лица. МИД в Оттаве уточнил, что санкции введены в координации с союзниками по "Группе семи".

Нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ночная атака состояла из более чем 300 запусков: Израиль пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет. По данным ЦАХАЛ, Израилю и его союзникам удалось сбить 99% из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Лишь несколько ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге, где инфраструктуре был "нанесен незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

Эта атака стала ответом на удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате удара, в котором Тегеран обвинил Израиль, погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, в том числе два генерала. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что "сионистский режим будет наказан".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ответ Израиля на удар Ирана. Ту-22М3 сбит Украиной? Наводнение века. DW Новости (19.04.24)

Ответ Израиля на удар Ирана. Ту-22М3 сбит Украиной? Наводнение века. DW Новости (19.04.24)

Израиль, который обещал ответить Ирану на масштабную атаку в минувшие выходные, нанес удар по военной авиабазе недалеко от иранского Исфахана. Как утверждает иранская сторона, атака осуществлялась с помощью небольших беспилотников, запущенных предположительно с территории самого Ирана. Произошло это несмотря на то, что мировые лидеры, включая союзников Израиля, призывали его не идти на эскалацию.
Политика19 апреля 2024 г.28:55 мин.
Иранская девушка идет рядом с забором перед зданием бывшего посольства США в Тегеране

Сможет ли экономика Ирана выдержать полномасштабную войну?

Сможет ли экономика Ирана выдержать полномасштабную войну?

Иран давно страдает от высокой инфляции, падения курса нацвалюты и западных санкций. Их расширение и возможный долгий военный конфликт способны создать огромные проблемы для страны.
Конфликты23 апреля 2024 г.
Новые иранские беспилотники

Атака Ирана на Израиль: Тегеран демонстрирует мускулы?

Атака Ирана на Израиль: Тегеран демонстрирует мускулы?

Почти все беспилотники и ракеты, выпущенные Ираном по Израилю, были перехвачены, утверждают израильские военные. И тем не менее Тегеран говорит об успехе.
Конфликты16 апреля 2024 г.
Показать еще