США призвали РФ и Китай к диалогу по контролю за оружием

Постоянный представитель США при ООН озвучила желание Вашингтона вступить в двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по контролю за стратегическими вооружениями. Кремль не видит основ для этого.

Соединенные Штаты хотят вступить с Россией и Китаем в двусторонние переговоры о контроле за стратегическими вооружениями, сообщила на заседании Совета Безопасности ООН вечером в понедельник, 18 марта, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, Вашингтон готов к переговорам незамедлительно и без каких-либо предварительных условий. Обращаясь к представителям двухстран, американский дипломат заявила: "Все, что вам следует сделать - сказать "да" и сесть за стол переговоров в духе доброй воли".

В прошлом году РФ приостановила свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Власти США объявили в ответ, что перестают уведомлять российскую сторону о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под ДСНВ, в том числе ракет и пусковых установок в качестве "законных контрмер в ответ на продолжающиеся нарушения ДСНВ со стороны России".

Как высказывался ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, актуальные отношения с США "настолько плохи и находятся на такой низкой точке", что говорить о подобных переговорах "пока не приходится". При этом Россия готова к ним, отмечал он. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия не будет вести переговоры с США по возобновлению ДСНВ, пока идет война с Украиной.

РФ не видит оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ответ на предложение Томас-Гринфилд заявил, что любое взаимодействие в этой сфере возможно только в случае пересмотра Белым домом и НАТО их "крайне враждебного антироссийского курса". "Россия не видит основ для стратегического диалога с США с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями", - приводит госагентство ТАСС слова Полянского на открытых дебатах в Совбезе ООН по теме "Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия".

Представитель РФ в ООН утверждает, что в рамках нового обзорного цикла Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Россия открыта к "конструктивному диалогу со всеми странами, заинтересованными в выходе на консенсусные понимания о путях создания предпосылок для дальнейшего ядерного разоружения".

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